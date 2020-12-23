С сентября количество украинцев, недовольных деятельностью президента Владимира Зеленского, выросло с 57% до 65%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг” проведенного 16-20 декабря 2020 года.

Так, деятельностью президента Зеленского сейчас довольны 32% опрошенных, а не удовлетворены – 65%.

С сентября количество довольных работой главы государства украинцев снизилось с 35% до 32% (на 3%). Количество недовольных, наоборот, выросло с 57% до 65% (то есть на 8%).

Работой спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова довольны 30% респондентов, недовольны – 51%, затруднились оценить – 19%.

Деятельностью премьер-министра Дениса Шмыгаля довольны 16% опрошенных, недовольны – 65%, затруднились оценить – 18%.

Работой Правительства и Парламента граждане довольны меньше: почти 80% дали отрицательные оценки, и только около 12% – положительные.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.