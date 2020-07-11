Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья.
В частности, к ослаблению карантина не готовы:
- Волынская,
- Донецкая,
- Закарпатская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Черниговская области.
Отмечается, что в Донецкой и Черниговской областях проводится недостаточное количество тестирований на коронавирус. В Тернопольской области превышен показатель динамики. А Волынская, Закарпатская и Ровенская области не соответствуют проценту выявления заболевания.
Кроме того, в Закарпатской области также заполнены более 50 % коек в больницах.
Напомним, по состоянию на 10 июля семь регионов Украины не отвечали необходимым критериям для ослабления карантинных мер.
- В Украине по состоянию на 11 июля подтверждено 52 843 случая COVID-19, за сутки обнаружили 800 новых случаев.