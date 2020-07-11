Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья.

В частности, к ослаблению карантина не готовы:

  • Волынская,
  • Донецкая,
  • Закарпатская,
  • Ровенская,
  • Тернопольская,
  • Черниговская области.

Отмечается, что в Донецкой и Черниговской областях проводится недостаточное количество тестирований на коронавирус. В Тернопольской области превышен показатель динамики. А Волынская, Закарпатская и Ровенская области не соответствуют проценту выявления заболевания.

Кроме того, в Закарпатской области также заполнены более 50 % коек в больницах.

Напомним, по состоянию на 10 июля семь регионов Украины не отвечали необходимым критериям для ослабления карантинных мер.