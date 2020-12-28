Министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, что количество сделанных ПЦР-тестов и статистика больных COVID-19 снизились, поскольку в Украине начали применять экспресс-тесты на антиген.

Об этом он сообщил на брифинге.

Так, за прошедшую неделю было выявлено 59 тыс. 381 случай заболевания коронавирусной болезнью, на позапрошлой неделе это количество было 70 тыс. 327. Методом ПЦР было сделано 203 тыс. 954 тестирования, за позапрошлый неделю – 250 тыс. 417.

“Мы начали применять, в частности, тесты на антиген, экспресс-тесты. Это тесты, которые делаются за 15 минут, мы эту статистику даем еженедельно. Почему еженедельно? Потому что количество медицинских работников, которые делают эти тесты, достаточно велика. Например, эти тесты делают семейные врачи. Общее количество семейных врачей более 23 тысяч в нашей стране “, – говорит Степанов.

Таким образом, за неделю обнаружили 59 381 больных COVID-19. На позапрошлой неделе – 70 327. Методом ПЦР сделали 203 954 тестов. По позапрошлую неделю – 250 417.

Также за прошедшую неделю также сделали 58663 тестов на антиген, а на позапрошлой неделе – 34058.

“Все количество больных, которая была обнаружена при тестировании экспресс-тестами – это больше 14 000 человек. Она вся легла в нашу статистику заболеваемости”, – заявил министр.

Ранее министр уверял, что уменьшение количества новых заражений не связано с показателем тестирований, а наоборот: количество тестирований сократилась из-за уменьшения заболеваемости COVID-19.

“Они начинают сейчас рассказывать, что количество заболевших упало, потому что мы якобы стали меньше тестировать. Это не так. На сегодняшний день мы тестируем методом ПЦР тех людей, которые имеют признаки коронавирусной болезни или поступают в больницу с пневмонией. Когда уменьшается количество обращений людей, имеющих признаки респираторного заболевания, коронавирусной болезни, то понятно, что уменьшается и количество тестирований”, – сказал Степанов.