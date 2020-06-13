Показатели смертности от коронавируса COVID-19 в йеменском Адене могут превысить число погибших во время гражданской войны.

Об этом пишет CNN.

Согласно отчету Министерства здравоохранения Йемена, в первой половине мая в городе было зарегистрировано 950 смертей – почти в четыре раза больше, чем за весь март, когда количество смертельных случаев достигло 251.

Отмечается, что эти 950 смертей за две недели мая составляют почти половину числа жертв, которые город понес за весь 2015 год, когда в стране шла гражданская война. Тогда Аден был опустошен тяжелыми боями, его улицы были разрушены ракетами, а дома – усеяны пулями.

Кроме коронавируса в городе наблюдается вспышка вируса Chikungunya, который передают комары, и более 100 000 подтвержденных случаев заболевания холерой по всей стране.

Многие центры по оказанию помощи и больницы закрылись из-за нехватки средств и опасений врачей по поводу их личной безопасности.

“Йемен сталкивался с войнами и не может справиться с тремя пандемиями, экономическим крахом и войной и коронавирусом”, – сказал сотрудник здравоохранения Ишрак ас-Субей.

Огромный всплеск смертности в Адене рассматривают как предупреждение о том, что будет еще хуже, поскольку сектор здравоохранения становится перегруженным и все больше людей умирает от излечимых болезней.

Подчеркивается, что система настолько перегружена, что даже если у людей есть средства на лечение, больницы отказываются их принимать из-за того, что они переполнены. Врачи и работники по оказанию помощи говорят, что пациенты в большинстве случаев обращаются за помощью в больницу на поздних стадиях заболевания, когда, вероятно, уже слишком поздно их спасать. И в большинстве случаев нет возможности лечить их.