Количество случаев коронавируса COVID-19 в Киеве почти достигло отметки в 11 тысяч. За минувшие сутки заболели еще 215 человек.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

“Количество больных коронавирусом в Киеве снова резко увеличилось. За минувшие сутки вирус обнаружили у 215 человек. 13 из них – дети. На сегодняшний день в столице уже 10 945 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – отметил Кличко.

Среди заболевших за минувшие сутки:

• 110 женщин в возрасте от 18 до 90 лет;

• 92 мужчины в возрасте от 18 до 83 лет;

• пять девочек от 3 до 17 лет и восемь мальчиков от 1 года до 17.

Заболели, в частности, шестеро медиков.

“Увеличилось и количество госпитализированных. В больницы столицы попали 49 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей”, – написал Кличко.

Выздоровели за минувшие сутки 26 человек. Всего коронавирус преодолели 3484 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили: в Дарницком районе – 35, в Подольском – 26, в Деснянском районе – 22 случая.

“Будьте осторожны и соблюдайте элементарные правила безопасности! Только так мы сможем предотвратить стремительное распространение вируса и избежать возвращения к строгим ограничениям”, – подчеркнул Кличко.