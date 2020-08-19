Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.
“Количество больных коронавирусом в Киеве снова резко увеличилось. За минувшие сутки вирус обнаружили у 215 человек. 13 из них – дети. На сегодняшний день в столице уже 10 945 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – отметил Кличко.
Среди заболевших за минувшие сутки:
• 110 женщин в возрасте от 18 до 90 лет;
• 92 мужчины в возрасте от 18 до 83 лет;
• пять девочек от 3 до 17 лет и восемь мальчиков от 1 года до 17.
Заболели, в частности, шестеро медиков.
“Увеличилось и количество госпитализированных. В больницы столицы попали 49 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей”, – написал Кличко.
Выздоровели за минувшие сутки 26 человек. Всего коронавирус преодолели 3484 жителя столицы.
Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили: в Дарницком районе – 35, в Подольском – 26, в Деснянском районе – 22 случая.
“Будьте осторожны и соблюдайте элементарные правила безопасности! Только так мы сможем предотвратить стремительное распространение вируса и избежать возвращения к строгим ограничениям”, – подчеркнул Кличко.
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