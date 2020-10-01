Количество погибших в результате пожаров на территории Луганской области возросло с 5 до 9 человек.

Об этом проинформировали в пресс-центре Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

“В результате пожаров погибли 9 человек и госпитализированы 14 человек”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что в течение суток 30 сентября на территории Луганской области было зафиксировано 146 пожаров в природных экосистемах (ликвидировано 82 пожара, продолжается тушение 64). Огонь в результате сложных погодных условий (ветер с ураганными порывами до 20 м/с, длительный засушливый период) быстро распространился на значительную территорию.

Наиболее сложная обстановка наблюдается вдоль линии разграничения от Станицы-Луганской до Северодонецка, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 22 населенных пунктов (Болотинное, Станица-Луганская, Ольховая, Малиновое, Песчаное, Нижнетеплое, Артема, Геевка, Лобачево, Трехизбенка, Кряковка, Капитаново, Муратово, Осколоновка, Боброво, Боровское, Вороново, Сиротино, Метелкино, Северодонецк, Байдовка, Половинкино).

Основные очаги лесных пожаров:

• Очаг № 1 между селами Песчаное, Нижнетеплое, Артема (Станично-Луганский район). Возгорание камыша и сухой растительности на площади более 20 га. В селе Артема огнем повреждено 3 нежилых дома и 3 хозяйственные постройки. Эвакуация не проводилась.

• Очаг № 2, который возник вблизи Трехизбенки (Новоайдарский район). В результате сильного ветра (20 м/с) огонь по лесным массивам приблизился к Северодонецку (по данным лесхозов огнем пройдено около 8,8 тыс. га). По оперативным данным огнем повреждено ориентировочно 250 зданий в различных населенных пунктах. Эвакуированы 120 человек.

Силами ГСЧС на окраине Северодонецка осуществляется тушение пожара на складе бытовой химии и лакокрасочных изделий. Пожары на заводе антисептиков (хранится 30 тонн спирта) и на хлораторной насосной станции (хранится 280 кг хлора) ликвидированы.

В настоящее время распространения огня в сторону Северодонецка нет.

• Очаг № 3 вблизи с. Ольховое (Станично-Луганский район). Огнем пройдено 200 га леса.

• Очаг № 4 возле с. Болотенное (Станично-Луганский район): возгорания свыше 6 га камыша и сухой растительности, огнем повреждены 4 здания.

• Очаг № 5 вблизи сел Лобочево, Геевка (Станично-Луганский район): произошел лесной пожар на площади 300 га.

Пожар в еще одном очаге – между населенными пунктами Байдовка и Половинкино (Старобельский район) – удалось ликвидировать.

По предварительным оценкам ориентировочная площадь, пройденная огнем во всех шести очагах, составляет около 9,3 тыс. гектаров.

Всего к тушению привлечены 1 тыс. 247 человек и 209 единиц техники (из ГСЧС, Вооруженных сил, Гослесагентства, Национальной полиции).

Координацию действий сил на месте пожара осуществляет штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.