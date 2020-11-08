Об этом говорится в сообщении правозащитного центра “Весна”.
Сообщается, что сегодня продолжаются задержания участников мирных акций протеста по всей Беларуси. Первые точечные задержания в Минске начались в 12:00.
По состоянию на 17:00 (по минскому времени) известно о 405 задержанных. Большинство задержаний произошли в Минске, единичные – в Полоцке, Пинске, Витебске, Гомеле, Жлобине и Бобруйске.
#Минск. Очередное воскресенье протеста. Так выглядит стабильность по Лукашенко pic.twitter.com/9J4vyQHKLZ
— Kavkaz Center (@newkc14) November 8, 2020
Минск. Фото за минуту до разгона людей в районе стелы.
И начали работать ребята! pic.twitter.com/wUNnI2KOYJ
— Иван Флибустьеров (@Zw2ApU0HfQrNgqH) November 8, 2020
- Сегодня в столице Беларуси, в Минске, проходит “Марш народовластия” против режима непризнанного президента Александра Лукашенко. Уже начались задержания протестующих.