На протесты в Беларуси 8 ноября 2020 задержали более 400 человек. Список задержанных постоянно обновляется.

Об этом говорится в сообщении правозащитного центра “Весна”.

Сообщается, что сегодня продолжаются задержания участников мирных акций протеста по всей Беларуси. Первые точечные задержания в Минске начались в 12:00.

По состоянию на 17:00 (по минскому времени) известно о 405 задержанных. Большинство задержаний произошли в Минске, единичные – в Полоцке, Пинске, Витебске, Гомеле, Жлобине и Бобруйске.

#Минск. Очередное воскресенье протеста. Так выглядит стабильность по Лукашенко pic.twitter.com/9J4vyQHKLZ — Kavkaz Center (@newkc14) November 8, 2020

Минск. Фото за минуту до разгона людей в районе стелы.

И начали работать ребята! pic.twitter.com/wUNnI2KOYJ — Иван Флибустьеров (@Zw2ApU0HfQrNgqH) November 8, 2020