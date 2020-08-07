По меньшей мере 20 человек погибли в результате катастрофы самолета авиакомпании Air India Express в международном аэропорту Карипур на юге Индии.

Об этом сообщает индийская англоязычная газета Hindustan Times.

Как сообщалось ранее, около 17:10 часов по киевскому времени самолет авиакомпании Air India Express сообщением Дубай, ОАЭ — Кожикоде, Индия разбился во время приземления. Согласно заявлению авиакомпании, на борту находились 174 пассажира, 10 младенцев, 6 членов экипажа (из них двое — пилоты Air India Express).

По информации издания, 20 человек, среди которых оба пилота самолета, погибли в аварии, более 140 человек получили ранения.

После аварии, по данным The Times of India, в разных больницах Кожикоде и Малаппурама (эти города находятся вблизи аэропорта) было принято 173 человека, из них 15 в тяжелом состоянии.

Также стало известно, что этот рейс перевозил индийских граждан обратно в страну в рамках миссии Ванде-Бхарат. Эта миссия направлена ​​на возвращение домой граждан Индии, которые находились за границей и не могли достичь Индии из-за ограничений на коммерческие авиарейсы, введенных из-за вспышки коронавируса.