Об этом сообщает телеканал LBCI Lebanon News.
Более 4 тысяч жителей получили ранения и травмы, десятки людей считаются пропавшими без вести.
Большое количество раненых находится в критическом состоянии, поэтому число жертв, вероятно, будет расти.
Министр внутренних дел Мохамед Фахми подтвердил, что расследование взрыва в порту будет прозрачным и продлится до 5 дней. Он подчеркнул, что все, кто имеет отношение к делу, не могут покидать свои дома пока идет расследование.
- Во вторник, 4 августа, в Бейруте вблизи порта произошел масштабный пожар, было слышно сильный взрыв. Фото и видео очевидцев свидетельствуют, что взрывной волной были повреждены десятки зданий и транспортных средств. Улицы города усеяны обломками зданий и стеклом.
- Премьер-министр Ливана Хассан Диаб объявил среду, 5 августа, национальным днем траура по жертвам взрыва в бейрутском порту.
- По состоянию на утро 5 августа сообщалось, что от мощного взрыва в Бейруте погибли по меньшей мере 78 человек, еще около 4000 человек ранены.
- Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв в порту Бейрута произошел из 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые были конфискованы в 2014 году с судна “Росус”, принадлежавшего российскому бизнесмену.
- Украина предложила оказать помощь Ливану в связи с масштабным взрывом в порту Бейрута.