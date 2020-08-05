Число жертв масштабного взрыва в ливанской столице Бейруте возросло до 113 человек.

Об этом сообщает телеканал LBCI Lebanon News.

Более 4 тысяч жителей получили ранения и травмы, десятки людей считаются пропавшими без вести.

Большое количество раненых находится в критическом состоянии, поэтому число жертв, вероятно, будет расти.

Министр внутренних дел Мохамед Фахми подтвердил, что расследование взрыва в порту будет прозрачным и продлится до 5 дней. Он подчеркнул, что все, кто имеет отношение к делу, не могут покидать свои дома пока идет расследование.