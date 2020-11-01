Число погибших в результате землетрясения в пятницу в Эгейском регионе Турции увеличилось до 55 человек.

Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на заявление министра здравоохранения Фахреттина Коджа.

В результате землетрясения магнитудой 6,6, обрушившегося на Измир, третий по величине город Турции, по меньшей мере 896 человек получили травмы.

Из-под завалов спасено 104 человека, поисково-спасательные работы продолжаются.

Ведомство по управлению бедствиями и чрезвычайными ситуациями заявило, что по состоянию на 12:30 по местному времени (09:30 по Гринвичу) произошло 883 подземных толчка, 42 из которых сильнее, чем 4,0 балла.

По словам министра, 76% пострадавших, которые ранее были госпитализированы, на данный момент выписаны, а восемь человек находятся в отделениях интенсивной терапии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что для тех, кто остался без жилья, будут построены новые дома.

Турция является одной из самых сейсмически активных зон в мире, так как расположена на нескольких активных линиях разломов.

В 1999 году сильное землетрясение, обрушившееся на турецкий город Измит, унесло жизни около 17 000 человек.

В 2011 году в результате землетрясения в турецком городе Ван на востоке страны погибло более 500 человек.