Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на заявление министра здравоохранения Фахреттина Коджа.
В результате землетрясения магнитудой 6,6, обрушившегося на Измир, третий по величине город Турции, по меньшей мере 896 человек получили травмы.
Из-под завалов спасено 104 человека, поисково-спасательные работы продолжаются.
Ведомство по управлению бедствиями и чрезвычайными ситуациями заявило, что по состоянию на 12:30 по местному времени (09:30 по Гринвичу) произошло 883 подземных толчка, 42 из которых сильнее, чем 4,0 балла.
По словам министра, 76% пострадавших, которые ранее были госпитализированы, на данный момент выписаны, а восемь человек находятся в отделениях интенсивной терапии.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что для тех, кто остался без жилья, будут построены новые дома.
Турция является одной из самых сейсмически активных зон в мире, так как расположена на нескольких активных линиях разломов.
В 1999 году сильное землетрясение, обрушившееся на турецкий город Измит, унесло жизни около 17 000 человек.
В 2011 году в результате землетрясения в турецком городе Ван на востоке страны погибло более 500 человек.
- В пятницу, 30 октября, в Эгейском море – у побережья Турции и Греции произошло мощное землетрясение магнитудой от 6,6 до 7 баллов.