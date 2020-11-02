Число погибших в Измире, третем по величине городе Турции, в результате землетрясения магнитудой 6,6 возросло до 79 человек. Землетрясение обрушилось на город в пятницу.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и бедствиям страны (AFAD), с пятницы в этом районе произошло около 1120 подземных толчков, 43 из которых превышают 4 балла.

В результате мощного землетрясения 962 человека получили травмы, 743 из них выписаны из больниц, а 219 человек все еще находятся на лечении.

Для временного проживания людей установили 1864 палатки, еще разворачивают 2038 палаток. В город завезли 24 382 одеяла, 13 280 кроватей, 5500 спальных гарнитуров, 2657 кухонных гарнитуров и четыре душевых и туалетных контейнера.

Утром в понедельник из-под завалов была спасена 14-летняя Идиль Сирин. После оказания первой помощи ребенка госпитализировали.

На данный момент из-под завалов достали 105 человек, поисково-спасательные работы продолжаются.

Фото: Anadolu

Турция является одной из самых сейсмически активных зон в мире, так как расположена на нескольких активных линиях разломов.

В 1999 году сильное землетрясение, обрушившееся на турецкий город Измит, унесло жизни около 17 000 человек. В 2011 году в результате землетрясения в турецком городе Ван на востоке страны погибло более 500 человек.