Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал граждан готовиться к тяжелым временам, ведь в стране острая нехватка продовольствия и экономическа нестабильность.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Выступая на партийной конференции, Ким сравнил ситуацию с голодом 1990-х годов, который унес жизни сотен тысяч человек.

Из-за пандемии коронавируса Северная Корея закрыла свои границы. Торговля с Китаем остановилась. И это все в дополнение к существующим международным экономическим санкциям из-за ядерной программы Пхеньяна.

Лидер Северной Кореи призвал чиновников быть готовыми к “тяжелому походу”. Это выражение было использовано властью в середине 90-х, когда КНДР осталась без поддержки Советского Союза, который на тот момент распался. В стране начался голод, а борьбу с ним назвали “тяжел походом”.

“Для Ким Чен Ына нет ничего необычного в том, чтобы говорить о трудностях и невзгодах. Но на этот раз слова о “тяжелом походе” свидетельствуют о том, что дела плохи”, – сказал BBC Колин Звирко, аналитик по Северной Корее в NK News.

Насколько плоха ситуация в КНДР?

В течение нескольких месяцев звучали предупреждения о том, что народ Северной Кореи выживает.

В приграничных районах с Китаем, где люди, чтобы выжить, занимаются контрабандой, начали умирать от голода, поскольку границы наглухо закрыты.

По сообщениям, цена на кукурузу, являющуюся основным продуктом питания большинства сельских жителей Северной Кореи, сильно колебалась, и порой килограмм кукурузы стоил больше месячной заработной платы.

Сообщается о случаях смерти от голода, а также о росте числа детей и пожилых людей, которые прибегают к попрошайничеству.

Не известно, поступает ли в настоящее время в страну какая-либо помощь. Северная Корея отклонила предложения о внешней помощи, и почти все дипломаты и сотрудники гуманитарных организаций, включая сотрудников Мировой продовольственной программы (ВПП) ООН, уехали из страны.

Закрытие границы означает, что торговля с Китаем упала на 80% в прошлом году по сравнению с и так низкими уровнями после 2018 года, когда ООН расширила санкции из-за ядерной программы Северной Кореи.

Северная Корея ограничила импорт основных продуктов питания из Китая в августе 2020 года, а затем в октябре сократила почти всю торговлю, включая продукты питания и лекарства.

Страна также ужесточила наказания за контрабанду, назвав ее “антисоциалистическим” и “вражеским” поведением.

Прошлым летом Северная Корея также пострадала от двух сильных штормов, которые повлекли наводнение, и которые повредило посевы.