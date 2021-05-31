Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин рекордно довго не з'являвся на публіці — 24 дні. Останній раз його бачили 6 травня.

Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.

На сайті Центрального телеграфного агентства Кореї остання фотографія Кім Чен Ина з’явилася 6 травня. Вона була зроблена на концерті художніх колективів сімей солдатів армії КНДР, який лідер відвідав разом з дружиною Лі Сіль Чжу.

“Це найтриваліший період в цьому році, коли не було повідомлень про публічні появи Кім Чен Ина”, – заявив прес-секретар міністерства у справах об’єднання двох Корей Лі Чон Чжу.

При цьому він відмовився коментувати цю ситуацію або висловлювати позицію Сеула щодо “зникнення” лідера КНДР.

Раніше південнокорейські експерти висували припущення, що Кім Чен Ин цього року рідше відвідує публічні заходи у зв’язку з побоюваннями щодо COVID-19.

У травні минулого року незвично довгу відсутність Кім Чен Ина породило чутки про його серйозну хворобу або смерті. Однак потім він вперше за 20 днів з’явився на публіці, відвідавши церемонію відкриття Сунчхонського заводу добрив.

Загалом у 2020 році Кім Чен Ин з’являвся на публіці всього 53 рази. Це мінімум за весь час його перебування при владі. Крім того, він делегував частину своїх повноважень помічникам та сестрі. Причини загадкових зникнень політика не коментують.