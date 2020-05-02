Северокорейские государственные СМИ сообщили, что Ким Чен Ын появился на первомайском празднике, впервые после трех недель спекуляций о его здоровье.

Об этом сказано в материале американской медиакомпании CNN.

Отметим, что это первое публичное появление лидера Северной Кореи после трех недель отсутствия.

По сообщению Корейского центрального информационного агентства (KCNA), Ким Чен Ын публично выступила на мероприятии, посвященном празднованию Дня труда и открытию завода по производству удобрений.

Также государственное агентство опубликовало фотографию, на которой, якобы изображен Ким Чен Ын во время церемонии.

Слухи о здоровье Ким Чен Ына поползли после того, как он пропустил празднование дня рождения своего деда 15 апреля. Его видели за четыре дня до этого на заседании политбюро, по данным северокорейского государственного агентства KCNA.

Ранее ряд американских и мировых СМИ писали, что Ким “находится в серьезной опасности после операции”, согласно заявлению одного американского чиновника. Другой американский чиновник сказал CNN в понедельник, что опасения по поводу здоровья северокорейского лидера небеспочвенны, но трудно оценить тяжесть его состояния.

Южнокорейское онлайн-издание Daily NK, которое основное внимание уделяет Северной Корее, написало о том, что Киму провели сердечно-сосудистую операцию из-за “чрезмерного курения, ожирения и переутомления”. В издании добавили, что лидер в настоящее время проходит лечение на вилле в округе Хянсан.

После того, как состояние Ким Чен Ына улучшилось, большая часть лечащей медицинской бригады вернулась в Пхеньян 19 апреля, в то время как некоторые из них остались, чтобы наблюдать за северокорейским лидером до его полного выздоровления.

Ранее сообщалось, что поезд, возможно, принадлежащий лидеру Северной Кореи, обнаружен в курортном городе Вонсане.