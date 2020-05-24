Об этом идет речь в материале американской медиакомпании CNN.

Ким Чен Ын в ходе публичного выступления отметил, что КНДР будет усиливать ядерные программы.

CNN со ссылкой на северокорейское государственное агентство KCNA пишет что Ким Чен Ын распорядился о ряде мер, направленных на увеличение огневой мощи артиллерийских установок и привел вооруженные силы в состояние повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что северокорейские государственные СМИ опубликовали фото, на которых, якобы Ким Чен Ын посетил открытие фабрики, 1 мая. До этого ряд американских и мировых СМИ писали, что Ким “находится в серьезной опасности после операции”, согласно заявлению одного американского чиновника.

Напомним, Северная Корея, в воскресенье, 3 мая, открыла стрельбу по южнокорейскому посту. Южная Корея ответила двумя выстрелами в направлении Северной Кореи.