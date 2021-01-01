Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые не появился на телевидении с традиционным новогодним обращением к народу.

Об этом сообщает издание Aljazeera.

Однако он поздравил граждан рукописным письмом, в котором поблагодарил за поддержку руководящей Трудовой партии Кореи в “тяжелые времена”. Также лидер КНДР поклялся в “беспредельной преданности великому народу”.

“Я искренне желаю всем семьям по всей стране большего счастья с любимыми людьми, крепкого здоровья. В новом году я тоже буду упорно трудиться, чтобы раньше наступила новая эра, в которой сбудутся идеалы и желания нашего народа”, – напасав Ким Чен Ын.

Пока причины изменения традиции новогоднего поздравления неизвестны. По информации СМИ, диктатор в полночь посетил могилы отца и деда. Вместе с ним прибыли делегаты партии.

Напомним, что в 2020 году Ким Чен Ын появлялся на публике всего 53 раза. Это минимум за все время пребывания диктатора у власти. Кроме того, он делегировал часть своих полномочий помощникам и сестре. Причины загадочных исчезновений политика не комментируют.