Об этом сообщается на сайте издания.

“Когда Ким Кардашьян Уэст впервые была упомянута на страницах Forbes в 2011 году, речь шла лишь о количестве ее подписчиков в Twitter: 6,6 миллиона, чуть меньше, чем у Барака Обамы, и чуть больше, чем у Эштона Кутчера. Пять лет спустя она украсила обложку Forbes благодаря успеху своей мобильной игры, которая в том году помогла ей заработать 51 млн долларов. Теперь она впервые официально вошла в список миллиардеров мира“, – говорится в статье.

Отмечается, что состояние Кардашьян увеличилось до $1 млрд (с $780 млн в октябре) благодаря двум прибыльным проектам: косметической компании KKW Beauty и марке корректирующего белья Skims. Кроме того, этому способствовали доходы от реалити-шоу, рекламных сделок и ряда более мелких инвестиций.

Ким Кардашьян основала компанию KKW Beauty в 2017 году, вдохновившись успехом Kylie Cosmetics – компании своей сестры Кайли Дженнер. Ким позаимствовала модель прямых продаж, которая в значительной степени зависит от маркетинга в соцсетях.

Первый продукт компании Кардашьян – 300 тысяч наборов для контуринга лица, был распродан за два часа. К 2018 году компания начала выпускать тени, консилеры, губные помады и парфюмерию, а доход составлял около $100 млн.

В прошлом году Кардашьян продала 20% акций KKW Beauty косметическому конгломерату Coty за $200 млн (по условиям сделки компания Ким была оценена в $1 млрд).

Марку корректирующего белья Skims звезда реалити-шоу запустила в 2019 году. Кардашьян привлекла финансирование и продвигала бренд в соцсетях. Сейчас у нее 69,7 млн подписчиков в Twitter и 213 млн – в Instagram.

Как отмечает Forbes, Skims быстро адаптируется к меняющимся условиям. Например, во время пандемии коронавируса, когда покупателей начала больше интересовать комфортная одежда, компания быстро переключилась на одежду для отдыха.

Кардашьян владеет контрольным пакетом акций Skims, которая не раскрывает свои доходы. По данным издания, доля Ким в Skims оценивается в минимум $225 млн.

Остальная часть состояния Кардашьян состоит из денежных средств и инвестиций, включая недвижимость.

Начиная с 2012 года, она ежегодно зарабатывает не менее $10 млн благодаря шоу “Семейство Кардашьян”, спонсорским контрактам и различным проектам (например, таким, как вышеупомянутая мобильная игра “Kim Kardashian: Hollywood” и ныне не существующее приложение Kimoji).

У звезды также есть три объекта недвижимости в Калабасасе (к северо-западу от Лос-Анджелеса) и портфель инвестиций, включая акции Disney, Amazon, Netflix и Adidas.