Про це повідомляє портал Just Jared.
Зірка відвідала захід, присвячений відкриттю сезону футбольного клубу Девіда Бекхема “Інтер Майамі”, який проходив на терасі біля басейну Strawberry Moon.
На вечірці крім родини Бекхем були присутні також співак Малума і деякі давні друзі Кім.
На Кім була золота міні-сукня на запах від Christian Dior і сандалі на шпильці.
Малума був в піджаку на голе тіло. Його і Кім бачили під час прогулянки з Девідом і Вікторією Бекхем.
Варто зазначити, що це перші відвідини Кім публічного заходу з моменту подачі заяви про розлучення з Каньє Вестом.
Нагадаємо, телезірка подала на розлучення з репером Каньє Вестом 19 лютого цього року. Причиною розлучення вона назвала “непримиренні розбіжності”. Вона виступила за спільну юридичну опіку над дітьми.
- Кім Кардаш’ян після нервового зриву її чоловіка і кандидата в президенти США Каньє Веста розповіла, що він страждає від біполярного розладу.
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- Каньє Вест погодився з Кім Кардаш’ян, що вони повинні мати спільну опіку над своїми чотирма дітьми.