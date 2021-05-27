Відома американська бізнесвумен і модель Кім Кардаш’ян заперечила твердження про невиплату нею заробітної плати персоналу.

Відповідний коментар зірка реаліті-шоу оприлюднила в своїх Instagram Stories.

Так, Кардаш’ян закликала фоловерів ставити їй запитання й пообіцяла дати на них відповідь.

Одне із запитань стосувалося того, чи платила вона зарплату своєму персоналу.

“Абсолютно. Я поважаю людей за їхній час та їх важку працю. І, на жаль, ці працівники позиваються проти не тієї людини. Я заплатила постачальнику (послуг, – ред), і це його робота – платити своїм працівникам. Я сподіваюся, що вони зможуть вирішити цю проблему найближчим часом”, – зазначила Кардаш’ян.

Як стало відомо днями, позов до суду Лос-Анджелеса проти зірки подали сім колишніх працівників, які обслуговували її особняк у населеному пункті Гіден-Гілс (округ Лос-Анджелес, штат Каліфорнія), що розташований поруч із гірським хребтом Санта-Моніка.

Позивачі стверджують, що Кардаш’ян затримала виплату зарплати, втримала 10% їх заробітної плати як податок, а також відмовилася платити їм понаднормові та іноді змушувала працювати без перерв на обід.

Представник Кардаш’ян заявив у коментарі ЗМІ, що ці працівники були найняті та оплачені через стороннього посередника, найнятого Кім для надання послуг.

“Кім не бере участі в угодах, укладених між посередником та працівниками, тому вона не несе відповідальності за те, як посередник управляє своїм бізнесом, і за угоди, які він уклав безпосередньо зі своїми співробітниками”, – зазначив представник зірки.