Соответствующий комментарий она опубликовала в своем Twitter-аккаунте.

Кардашьян отметила, что глубоко возмущена убийством Флойда.

“В течение многих лет, с каждым ужасным убийством невинного темнокожего мужчины, женщины или ребенка, я всегда пытался найти правильные слова, чтобы выразить мои соболезнования и возмущение. Но привилегия, которую мне дает цвет моей кожи, часто вызывала у меня ощущение, будто это не тот бой, который я могу по-настоящему принять как мой собственный. Но не сегодня, больше нет. Как и многие из вас, я зла. Я более чем зла. Я в бешенстве, и мне противно”, – подчеркнула Кардашьян.

“Я измучена горем, которое испытываю, когда вижу матерей, отцов, сестер, братьев и детей, страдающих из-за того, что их любимого человека убили или заперли несправедливо в тюрьму за то, что он черный”, – добавила звезда.

В связи с этим Кардашьян призвала не молчать и подписывать петицию, которая содержит требование наказать по справедливости правоохранителей, причастных к гибели Флойда.

“Несмотря на то, что я никогда не узнаю о боли и страданиях, которые они перенесли, или о том, каково это – попытаться выжить в мире, страдающем от системного расизма, я знаю, что могу использовать свой собственный голос, чтобы помочь усилить те голоса, которые были приглушены слишком долго. Пишите “FLOYD” на номер 55156″, – написала Кардашьян.

Как сообщает издание The Hill, если написать “FLOYD” на номер 55156, то человек будет перенаправлен на петицию, призывающую к справедливому суду над правоохранителями, причастными к смерти Флойда.

Петиция также содержит требование к мэру Миннеаполиса Джейкобу Фрею “заблокировать пенсии” указанных сотрудников правоохранительных органов и “запретить им снова становиться полицейскими”.

Стоит отметить, что Ким Кардашьян активно выступает за реформу уголовного правосудия. Звезда занялась данной деятельностью после того, как в 2018 году она убедила американского президента Дональда Трампа помиловать 63-летнюю Элис Мари Джонсон, которая отбывала пожизненное заключение за хранение наркотиков и организацию их сбыта.

Кардашьян сняла документальный фильм о судебной системе США, в котором объяснила свою позицию.

Кинолента “Ким Кардашьян-Уэст: Проект правосудия” рассказывает, как Ким и команда юристов работают над делами четырех американцев, осужденных на длительные тюремные сроки: Дауна Джексона, Алексиса Мартина, Момолу Стюарта и Дэвида Шеппарда.

“Я воспитываю четырех темнокожих детей, которые могут столкнуться с ситуацией, подобной как у людей, которым я помогаю. И так, просто чтобы знать, что я могу изменить жизнь своих детей и их друзей, помогая починить сломанную систему”, – подчеркивала Кардашьян.