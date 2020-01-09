Содержимое холодильников она показала в Instagram.

Изначально Ким показала холодильник, в котором у нее только вода, молоко и сок.

Многие пользователи отметили, что содержимое холодильника указывает на то, что видимо Ким питается воздухом. Другие же отметили, что это не похоже на холодильник матери, у которой есть дети, и видимо у тех отдельный холодильник в доме.

Вместо того чтобы перечить подписчикам, Кардашьян решила показать кухню, на которой реально ей готовят еду, а также холодильники с овощами, кладовую с крупами, мукой и так далее.

На обед у Ким было вегетарианское тако.