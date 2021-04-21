Компанія Apple представила трекер для відстеження предметів, який отримав назву AirTag, але виявилося, що комбінувати деякі емодзі та слова можна тільки в певному порядку.

На це звернули увагу журналісти американського порталу The Verge.

Зокрема, якщо ви спробуєте зробити гравюру з емодзі коня і какашки, маючи на увазі слово “horseshit” (англ. – нісенітниця), у вас нічого не вийде.

Але коли ви розташуєте символи в іншому порядку – це спрацює і конфігуратор гравіювання схвалить таку комбінацію.

Зазначається, що з іншими тваринами таких проблем не виникає.

Наприклад, комбінація какашки з єдинорогом (попри те, що це певною мірою різновид коня), змією, мавпою і куркою працюють у двох різних послідовностях.

Крім того, не вийде кастомізувати свої AirTags за допомогою лайки. На одній мітці можна розмістити слово з чотирьох букв, але написати непристойне слово у вас не вийде. Однак, навіть попри обмеження, користувачам все ще доступні слова “SUCK” і “BUTT”.

В Apple поки не відповіли на запит The Verge, чи це помилка в системі.