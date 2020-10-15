Идея Kinder Joy of moving родилась в Италии в 2006 году. Создателю идеи, бывшей теннисистке Рите Гранде, удалось основать уникальный проект, который с 2017 года при поддержке компании Ferrero Group в сфере социальной ответственности стал международным. В Ferrero Group верят, что счастье ребенка сегодня – залог его лучшего будущего. Поэтому в компании всегда нацелены привносить пусть небольшие, но важные моменты радости детям и их семьям по всему миру.

Цель проекта – принести радость от движения в жизнь каждого ребенка – уже объединила более 4,4 миллиона детей в 34 странах мира. Kinder Joy of moving Tennis Trophy – это международный теннисный турнир среди детей 9-12 лет. Формула турнира уже четвертый год остается прежней: матчи проводятся без судей, что дает возможность игрокам самостоятельно придерживаться правил честной игры, сохранять дружбу и уважение по отношению к соперникам на протяжении всего турнира.

4 октября 2020 года в Киеве состоялся 2-й Национальный отборочный этап теннисного турнира Kinder Joy of moving Tennis Trophy, организованного Старттеннис при поддержке Федерации тенниса Украины. Призеры получили право представлять Украину на международном детском теннисном турнире International Master Kinder Joy of moving Tennis Trophy на Майорке.

Представлять Украину на международном турнире по результатам национального этапа будут: в категории до 10 лет – Павел Г. (Киев) и Даниил З.(Харьков), в категории до 12 лет – Ярослав Т. (Харьков) и Егор Н. (Киев). Все участники проявили огромную силу духа и показали пример честной игры. Призеров турнира наградили кубками, а всех участников – дипломами и памятными призами.

Юные теннисисты поедут на завершающий этап International Master, который состоится 15-18 февраля 2021 года в спортивном центре Rafa Nadal и будут в честной борьбе соревноваться с участниками из 13 стран (Австрия, Беларусь, Болгария, Хорватия, Франция, Венгрия, Израиль, Италия, Люксембург, Мальта, Польша, Княжество Монако и Румыния). В финале турнира юных теннисистов, которые проявят спортивный дух, наградят трофеем честной игры – Fair Play Trophy.

На турнире участников поддержит амбассадор теннисного турнира – хорватский теннисист Иван Любичич, известный под псевдонимом Ljubo.

Поздравляем призеров национального отборочного турнира Kinder Joy of moving Tennis Trophy!

Желаем ярких эмоций и побед в честной игре!

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