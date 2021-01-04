Как свидетельствует реестр имущественных прав, жена Тимошенко Алена приобрела дом площадью 353,9квадратных метров.

Дом расположен в селе Подгорцы на улице Золотоворотской. Вместе с домом семья купила 27 соток земли.

А полгода назад, Алена Тимошенко там же купила еще 5 соток земли.

Согласно информации сайта РИА дома в этом месте стоят от 250 000 долларов.

В августе прошлого года жена Тимошенко купила квартиру площадью 81 квадратный метр в доме по улице Коперника 3, цена на квартиры площадью 100 квадратов здесь стартует от 6 млн гривен.

В 2019 году зарплата Тимошенко составляла 118 000, тогда как его жены – 117. Еще более 4 миллионов она получила от предпринимательской деятельности. Семья задекларировала сбережений на сумму до миллиона долларов.

Только у Тимошенко есть 690 000 долларов наличности.