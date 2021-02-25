Об этом сообщает издание Mydrivers.
В частности, директор Apple Тим Кук намекнул, что разработчики готовят для пользователей совершенно другой iPhone. Речь идет о разрушении шаблонов относительно дизайна смартфона.
По данным информированных источников, Кук анонсировал долгожданный смену дизайна. Компания хочет создать iPhone без так называемой “моноброви” в верхней части смартфона, где расположены камеры, отверстие динамика и система, необходимая для работы FaceID.
Даже если так называемую челку не уберут совсем, то ее должны значительно уменьшить. Однако Кук отказался раскрывать все детали заранее.
- Ранее Apple объявила об открытии вакансии инженеров, которые помогут в разработке сотовых технологий следующего поколения 6G. Компания ищет специалистов, которые смогут “исследовать и разрабатывать системы беспроводной связи следующего поколения (6G) для сетей радиодоступа”. Предполагается участие инженеров в отраслевых и академических форумах по разработке 6G.