Американская компания Apple провела ежегодное собрание акционеров. В рамках встречи проанализировали результаты компании в 2020 году, а также обсудили планы на этот год.

Об этом сообщает издание Mydrivers.

В частности, директор Apple Тим Кук намекнул, что разработчики готовят для пользователей совершенно другой iPhone. Речь идет о разрушении шаблонов относительно дизайна смартфона.

По данным информированных источников, Кук анонсировал долгожданный смену дизайна. Компания хочет создать iPhone без так называемой “моноброви” в верхней части смартфона, где расположены камеры, отверстие динамика и система, необходимая для работы FaceID.

Даже если так называемую челку не уберут совсем, то ее должны значительно уменьшить. Однако Кук отказался раскрывать все детали заранее.