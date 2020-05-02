В субботу, 2 мая в 20:00 состоится ZOOM-видеоконференция "Кинодрайв", которая станет завершением проекта "Киновернисаж online". Темой дискуссии станет "киногод 2019: общее и личное. Что в дальнейшем?". Посмотреть конференцию можно будет на Youtube-канале hromadske.

Спикерами станут Председатель Правления Украинской киноакадемии Владимир Войтенко, президент Одесского международного кинофестиваля, председатель наблюдательного совета Украинской киноакадемии Виктория Тигипко, режиссеры, продюсеры, представители украинских кинофестивалей и тому подобное.

Модератор конференции – член наблюдательного совета и соучредитель Украинской киноакадемии, генеральная продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич.

“Кинодрайв” завершает начатый Up Ua Studio в партнерстве с Украинской киноакадемией (УКА) “Киновернисаж online”, который проходил с 20 апреля по 1 мая и транслировался в прямом эфире в эфире и на Youtube-канале hromadske.

Цель культурного мероприятия “Киновернисаж online” – познакомить зрителей с номинантами Четвертой национальной кинопремии “Золотая Дзига” накануне церемонии вручения наград, которая пройдет 3 мая. В программе – творческие встречи с авторами 12 фильмов, которые номинируются на главные кинонаграды Украины за 2019 год.

Украинская киноакадемия

hromadske

Up Ua Studio

Контакт для СМИ: соорганизатор проекта Анастасия Пугач [email protected];