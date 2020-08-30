Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.
Почетную награду “Золотой Скифский олень” за вклад в мировое киноискусство получил французский актер театра и кино, режиссер, продюсер и писатель Робер Оссейн. Гран-при получили сразу два фильма — “Особые приметы” (Identifying Features) Фернанда Валадес, Мексика, Испания, и “Твой ход” (Kuessipan) Мириам Верро, Канада.
Национальный конкурс:
Победитель Национального конкурса – “Схрон” (Hideout), Оксана Войтенко, Украина. Специальный диплом жюри – “Бульмастиф” (Bullmastiff) Анастасия Буковская, Украина. Специальный диплом жюри – “Прощай, Света” (Goodbye, Sveta) Настя Канарева, Украина. Специальный диплом жюри – “Спасите меня, доктор!” (Save Me, Doctor!) Дмитрий Грешко, Украина.
Детская программа “MOLODIST TEEN SCREEN”:
Победитель программы “Щ – это счастье” (H Is for Happiness) Джон Шиди, Австралия. Специальный диплом жюри за лучшую роль – “Оскар и Лилли: Там, где нас никто не знает” (Oskar & Lilli. Where No One Know Us), Араш Т. Риаги, Австрия.
Специальный диплом жюри за сценарий – “Клуб уродливых детей” (The Club of Ugly Children) Ионафан Элберс, Нидерланды.
Солнечный зайчик – SUNNY BUNNY
Победитель – “Суховей” (Dry Wind) Даниэл Ноласко, Бразилия. Специальный диплом жюри – “Без обид” (No Hard Feelings) Фараз Шариат, Германия. Специальный диплом жюри – “Лингва франка” (Lingua Franca) Изабель Сандовал, США, Филиппины.
Международный конкурс:
Гран-при – “Особые приметы” (Identifying Features) Фернанда Валадес, Мексика, Испания. “Твой ход” (Kuessipan) Мириам Верро, Канада. Приз зрительских симпатий – “Двое” (Two of Us), Филиппо Менегетти, Франция, Люксембург, Бельгия.
Полнометражный конкурс:
Лучший полнометражный дебют – “Мой утренний смех” (My Morning Laughter) Марко Джорджевич, Сербия.
Специальный диплом жюри – “Совершенно нормальная семья” (A Perfectly Normal Family) Малу Рейманн, Дания. Специальный диплом жюри – “Бег детей” (Kids Run) Барбара Отт, Германия.
Короткометражный конкурс:
Лучший короткометражный фильм – “Бульмастиф” (Bullmastiff), Анастасия Буковская, Украина. Специальный диплом жюри – “Среди миндальных деревьев” (Among the Almond Trees) Мари Лефлок, Бельгия. Специальный диплом жюри – “Праздничный день” (Party Day) София Бост, Португалия.
Студенческий конкурс:
Лучший студенческий фильм – “Спокойной ночи” (Good Night) Энтони Нти, Бельгия, Гана. Специальный диплом жюри – “Элли” (Elli) Вивьен Хартманн, Германия. Специальный диплом жюри – “Душенька” (The Little Soul) Барбара Рупик, Польша.
- Ранее сообщалось, что 22 августа под Аркой Дружбы народов состоялась торжественная церемония открытия 49-го Киевского международного кинофестиваля “Молодость”.