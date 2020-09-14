13 сентября объявили победителей 13-го Львовского международного фестиваля короткометражных фильмов Wiz-Art. Гран-при фестиваля получил фильм “Не спи, будь начеку” режиссера Пам Тьен Ана.

Победителей определяло международное жюри в составе Богдана Мурешану, Юлии Синькевич, Анны Коринек, Декеля Беренсона, Ивана Козленко и Екатерины Горностай, а также зрители. За внимание жюри и зрителей соревновались 30 фильмов – 12 в национальной и 18 в международной программах.

Гран-при: “Не спи, будь начеку” Памятник Тьен Ан. Комментарий жюри: «За оригинальность в формировании уникального сторителингу и за умелое и тонкое богатство деталей”

Специальная награда в международном конкурсе: “Южная лихорадка” Томаса Вудрофом. Комментарий жюри: “За непревзойденную операторскую работу”

Лучший сценарий в международном конкурсе: “Арбузный сок” Ирене Мора. Комментарий жюри: «За смелое и элегантное раскрытие сложной темы”

Приз зрительских симпатий Международного конкурса: “Традиция” Иосеб “Сосо” Блиадзе

Лучший украинский фильм: “Спасите меня, врачу” Дмитрия Грешко. Комментарий жюри: “В этом году среди украинских фильмов победил тот, что мог бы иметь одинаковый с фестивалем лоґлайн – “Я с тобой”.

За уважение к реальности, упакованной автором в деликатный рассказ и за невероятное доверие человека в кадре к автору фильма, держит в руках камеру – главный приз фестиваля Wiz-Art в национальном конкурсе мы решили отдать фильма “Спасите меня, доктор! “Дмитрия Грешко”.

Специальная награда 1 в национальном конкурсе: “Ковер” Натальи Киселевой. Комментарий жюри: “За создание лирического образа украинского подростка, в жизни которого любовь и война входят одинаково стремительно и судьбоносно, порождая неведомое доселе чувство заботы и самопожертвования на пути взросления и принятия Другого”

Специальная награда 2 в национальном конкурсе: “В нашей синагоге” Ивана Орленко. Комментарий жюри: “За зрелый и сдержанный стилистический подход, который умело передает кафкианскую суть незавершенного рассказа” Зверь в синагоге “. Короткометражный фильм мастерски создает ощущение предвестие, свойственное повествованию 1923 года, и именно это дает фильму жить своей жизнью”

Приз зрительских симпатий в национальном конкурсе получил фильм Ивана Орленко “В нашей синагоге”. Он получает номинацию на European Audience Award (его представят на 10 европейских кинофестивалях), а также грант в 100 000 гривен от Львовского городского совета на съемки следующего фильма во Львове.

Фестиваль Wiz-Art состоялся в комбинированном формате с 7 до 13 сентября. Все фильмы были доступны для просмотра после регистрации в виртуальном кинотеатре фестиваля (https://wizartfest.bigshort.com.ua/).

13-й Львовский международный фестиваль короткометражных фильмов Wiz-Art состоялся при поддержке Украинского культурного фонда, Государственного агентства по вопросам кино и Львовского городского совета.