Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Режиссером нового проекта станет автор оригинальных блокбастеров Роберт Родригез. Он также напишет сценарий к новым эпизодам.

Исполнительными продюсерами станут Гэри Барбер и Питер Ойятагерре. А Spyglass, которая владеет и контролирует франшизу, будет выступать в роли ведущей студии и контролировать разработку и производство.

При этом, сюжет, актерский состав и дата премьеры картины пока не разглашаются.

“Дети шпионов” — это серия приключенческо-комедийных фильмов. Первая лента вышла в 2001 году, главные роли в ней исполнили Дэрил Сабара, Алекса Вега, Антонио Бандерас и Карла Гуджино. После вышло еще два фильма в 2002 и 2003 году. В 2011 году вышел четвертый фильм. Все фильмы франшизы собрали в мировом прокате более 550 миллионов долларов.