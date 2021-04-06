Однако, как отмечает издание Vogue, это не помешало звездам продемонстрировать роскошные наряды и незабываемые образы.
Премия Гильдии киноактеров присуждается с 1995 года за кинофильмы и телевизионные сериалы. Она является одной из самых престижных в мире киноиндустрии.
Обычно премию вручают в январе, но в этом году дату сначала изменили из-за пандемии коронавируса, а потом из-за того, что она совпала с датой вручения музыкальной премии “Грэмми”.
Из-за пандемии мероприятие проходило в онлайн-формате, а объявления лауреатов записали заранее. Однако звезды все же продемонстрировали свои эффектные наряды в рамках виртуальной “красной дорожки”. Знаменитости одевались в праздничные платья и брючные костюмы и фотографировались дома, публикуя фото в Сети.
Так, актриса Николь Кидман выбрала платье с цветочной вышивкой Armani Privé, Єль Фэннинг примерила эффектный костюм с пайетками от Gucci, Хелен Миррен позировала в красном платье Badgley Mischka, а Лили Коллинз выбрала мини-платье Georges Hobeika с короткими рукавами.
#Буквы собрали самые незабываемые образы звезд с виртуальной “красной дорожки”.
Виола Дэвис в Louis Vuitton. Фото: Jahmad/vogue.com
Джаред Лето в Gucci. Фото: Gucci/vogue.com
Керри Вашингтон в Etro. Фото: vogue.com
Кэри Маллиган в платье от Prada. Фото: Greg Williams
Синтия Эриво в Alexander McQueen. Фото: Shutterstock
Гленн Клоуз в платье от Oscar de La Renta. Фото: vogue.com
Николь Кидман в Armani Privé. Фото: vogue.com
Реге Пейдж в Louis Vuitton. Фото: Matthew Brookes
Джерни Смоллетт в платье от Zuhair Murad. Фото: Maria Jose Govea
Никола Кохлан в наряде от Christian Siriano. Фото: Iona Wolff
Мария Бакалова в платье от Dior. Фото: Joseph Sinclair
Эмма Коррин в Prada. Фото: Christina Ebenezer
Хелен Миррен в Badgley Mischka. Фото: Shutterstock
Чарити Уэйкфилд в платье от Erdem. Фото: Shutterstock
Лили Коллинз. Фото: lilyjcollins / instagram
Эль Фэннинг в Gucci. Фото: Gareth Gatrell
Аня Тейлор-Джой в Tiffany&Co. Jewelry. Фото: Nolan Zangas
Джош О’Коннор в Loewe. Фото: Loewe/vogue.com
Джиллиан Андерсон в платье от Dolce&Gabbana. Фото: Greg Williams
Ванесса Кирби в Givenchy. Фото: Givenchy/vogue.com
Джонатан Бэйли в Brunello Cucinelli. Фото: vogue.com
Кейли Куоко в Prabal Gurung. Фото: kaleycuoco/instagram
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- В этом году лидерами по числу номинаций на SAG Awards стали сериалы “Корона” и “Шиттс Крик”, а скончавшийся в прошлом году Чедвик Боузман вошел в историю SAG Awards как первый актер, получивший четыре номинации за один год. Он был удостоен посмертной награды в номинации “Лучшая мужская роль” за роль в фильме “Ма Рейни: Мать блюза”.