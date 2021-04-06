У ніч на 5 квітня відбулася 27-ма церемонія вручення премії Гільдії кіноакторів США – SAG Awards. Одна з найяскравіших частин заходу – "червона доріжка" у зв’язку із пандемією відбувалася у віртуальному форматі.

Однако, как отмечает издание Vogue, это не помешало звездам продемонстрировать роскошные наряды и незабываемые образы.

Премия Гильдии киноактеров присуждается с 1995 года за кинофильмы и телевизионные сериалы. Она является одной из самых престижных в мире киноиндустрии.

Обычно премию вручают в январе, но в этом году дату сначала изменили из-за пандемии коронавируса, а потом из-за того, что она совпала с датой вручения музыкальной премии “Грэмми”.

Из-за пандемии мероприятие проходило в онлайн-формате, а объявления лауреатов записали заранее. Однако звезды все же продемонстрировали свои эффектные наряды в рамках виртуальной “красной дорожки”. Знаменитости одевались в праздничные платья и брючные костюмы и фотографировались дома, публикуя фото в Сети.

Так, актриса Николь Кидман выбрала платье с цветочной вышивкой Armani Privé, Єль Фэннинг примерила эффектный костюм с пайетками от Gucci, Хелен Миррен позировала в красном платье Badgley Mischka, а Лили Коллинз выбрала мини-платье Georges Hobeika с короткими рукавами.

#Буквы собрали самые незабываемые образы звезд с виртуальной “красной дорожки”.

Виола Дэвис в Louis Vuitton. Фото: Jahmad/vogue.com

Джаред Лето в Gucci. Фото: Gucci/vogue.com

Керри Вашингтон в Etro. Фото: vogue.com

Кэри Маллиган в платье от Prada. Фото: Greg Williams

Синтия Эриво в Alexander McQueen. Фото: Shutterstock

Гленн Клоуз в платье от Oscar de La Renta. Фото: vogue.com

Николь Кидман в Armani Privé. Фото: vogue.com

Реге Пейдж в Louis Vuitton. Фото: Matthew Brookes

Джерни Смоллетт в платье от Zuhair Murad. Фото: Maria Jose Govea

Никола Кохлан в наряде от Christian Siriano. Фото: Iona Wolff

Мария Бакалова в платье от Dior. Фото: Joseph Sinclair

Эмма Коррин в Prada. Фото: Christina Ebenezer

Хелен Миррен в Badgley Mischka. Фото: Shutterstock

Чарити Уэйкфилд в платье от Erdem. Фото: Shutterstock

Лили Коллинз. Фото: lilyjcollins / instagram

Эль Фэннинг в Gucci. Фото: Gareth Gatrell

Аня Тейлор-Джой в Tiffany&Co. Jewelry. Фото: Nolan Zangas

Джош О’Коннор в Loewe. Фото: Loewe/vogue.com

Джиллиан Андерсон в платье от Dolce&Gabbana. Фото: Greg Williams

Ванесса Кирби в Givenchy. Фото: Givenchy/vogue.com

Джонатан Бэйли в Brunello Cucinelli. Фото: vogue.com

Кейли Куоко в Prabal Gurung. Фото: kaleycuoco/instagram

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