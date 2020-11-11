Об этом сообщают #Буквы.

Вчера, 10 ноября, президент Владимир Зеленский подписал указ №491/2020 “О награждении государственными наградами Украины по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства”.

В указе определены фамилии деятелей искусства, получивших ордена и звания. В частности, звание “Заслуженный деятель искусств Украины” получила кинорежиссер Ирина Цилык.

Сама Цилык отметила, что узнала о награждении случайно из СМИ. Эта новость, по ее словам, удивила.

“Я понятия не имела о том, что кто-то вообще подавал мою кандидатуру на получение этого звания (как мне уже объяснили, речь идет об определенной процедуре). Поэтому я ждала, что со мной кто-то свяжется по этому поводу, но нет”, – написала она.

Цилык рассказала, что многие ее знакомые и друзей советовали не отказываться от звания, но она решила не принимать ее.