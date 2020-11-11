Об этом сообщают #Буквы.
Вчера, 10 ноября, президент Владимир Зеленский подписал указ №491/2020 “О награждении государственными наградами Украины по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства”.
В указе определены фамилии деятелей искусства, получивших ордена и звания. В частности, звание “Заслуженный деятель искусств Украины” получила кинорежиссер Ирина Цилык.
Сама Цилык отметила, что узнала о награждении случайно из СМИ. Эта новость, по ее словам, удивила.
“Я понятия не имела о том, что кто-то вообще подавал мою кандидатуру на получение этого звания (как мне уже объяснили, речь идет об определенной процедуре). Поэтому я ждала, что со мной кто-то свяжется по этому поводу, но нет”, – написала она.
Цилык рассказала, что многие ее знакомые и друзей советовали не отказываться от звания, но она решила не принимать ее.
“Сейчас было бы неуместно иметь такое звание, смотря на это с разных точек зрения. Во-первых, я только начинаю свой путь в кинорежиссуре. Кроме того, считаю неуместным принимать с легкой душой такие отличия во времена неуверенности, когда многих моих коллег из киносообщества обидели несправедливыми действиями нынешней власти”, — добавила она.
- Ранее украинский режиссер Валентин Васянович отказался от ордена “За заслуги” 3-й степени, который ему присвоил президент Владимир Зеленский.