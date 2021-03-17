17 марта в 19:00 приглашаем вас на онлайн-читку сценариев будущих короткометражных фильмов.

Режиссер и сценаристка Алена Капорин прочтет сценарий короткого метра “На второй день после смерти”, а режиссер и сценарист Дмитрий Марьянич – сценарий фильма “Разве это море слышно в раковине?”, написанный в соавторстве с Алиной Панасенко.

Модератор – Павел Остриков, сценарист и режиссер.

Событие состоится в ZOOM-е. Участие – бесплатное при условии предварительной регистрации.

Трансляцию онлайн-события на украинском ищите на нашей facebook-странице. Синхронный перевод на английский – в ютуб-канале. Мероприятие является частью цикла встреч “Киносереда”.

Об авторах:

Алена Капорин:

начала заниматься режиссурой в 29 лет;

закончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого (дипломный фильм “Письмо”, 2016);

сейчас работает в авторский группе Киноквартал (95 Квартал), совладелица продакшна Kaporin & Kaporina production.

Дмитрий Марьянич:

выпускник Института журналистики КНУ им. Т. Шевченко по специальности “режиссер кино и телевидения”, 2019;

автор короткометражных этюдов “Интроверсия”, “Три”, “Взгляд за горизонт”;

режиссер монтажа короткометражных фильмов “Загадай слово” и “20-11-7.mp4”.

“Киносереда” – образовательный проект, основанный в 2016 году общественной организацией “Современное украинское кино “СУК”. Проект направлен на знакомство зрителей и зрительниц со всех уголков Украины и из-за границы с современным украинским кино и его создателями через мастер-классы, кинопоказы, публичные разговоры. “Киносереда” способствует развитию и поддерживает украинских молодых художников, которые погружаются в киноиндустрию.

Проект реализуется при поддержке Украинского культурного фонда.