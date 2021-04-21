У середу, 21 квітня, о 21:00 запрошуємо вас на майстер-клас звукорежисера Сергія Авдєєва "Кінозвук. Від концепції до прем’єри". Подія відбудеться онлайн і є частиною циклу зустрічей проєкту "КІНОСЕРЕДА".

Сергій Авдєєв — засновник імпровізаційного аудіо-візуально проекту minimum duo, лектор по саунд-дизайну в Київській Академії Медіа Мистецтв (КАМА), учасник ГО “Сучасне Українське Кіно “СУК””, Театру анімаційного мистецтва (ТАМ), випускник КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого за напрямком звукорежисура (2016).

Саунд-дизайнер та звукорежисер фільмів: “Людина з табуретом”, “Зарваниця”, “La Paliciada”, “Технічна Перерва”, “Golden love”, “Випуск 97”, “Mia Donna”, “Син”, “Цвях”, “Різдвяні історії”, “Кров”, “Гойдалки”, “Тера”, “Панорама” та ін.

Майстер-клас відбудеться у форматі вебінару, де учасники та учасниці матимуть змогу поставити свої запитання особисто. Аби взяти участь, зареєструйтеся: http://bit.ly/master-class-sound-kinosereda

Розберемо роботу звукорежисера під час етапів реалізації кіно:

препродакшн (концепція, режисерський сценарій, підготовчі роботи)

продакшн (репетиції, мізансцени, тиша на майданчику, мова, звукові дублі)

постпродакшн (мова, музика, ефекти)

Модератор: режисер та продюсер Максим Наконечний

Трансляцію події українською шукайте на нашій facebook-сторінці. Синхронний переклад англійською — у ютуб-каналі.

Проєкт реалізовано за підтримки Українського культурного фонду.

“КІНОСЕРЕДА” — це освітній проєкт, заснований у 2016 році громадською організацією “Сучасне українське кіно “СУК”. Проєкт спрямований на знайомство глядачів й глядачок з усіх куточків України та із-за кордону з сучасним українським кіно та його творцями через майстер-класи, кінопокази, публічні розмови. “Кіносереда” сприяє розвитку й підтримує українських молодих митців, що занурюються у кіноіндустрію.