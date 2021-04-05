7 апреля в 19:00 приглашаем вас на онлайн Public Talk с режиссерами и художниками Романом Химея и Яремой Малащук. Мы поговорим об их творческом пути, особенностях работы в тандеме и совместных проектах.

Модератор события: Нина Тараруева

Ярема и Роман – украинские режиссеры и художники, родом из Коломыи. Живут и работают в Киеве. Ребята учились в КНУ театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. Сейчас создают на пересечении разных жанров визуального искусства как режиссеры, художники и операторы-постановщики.

Событие состоится онлайн в формате вебинара, где вы сможете задать свои вопросы лично. Чтобы принять участие, пожалуйста, зарегистрируйтесь.

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Больше о спикерах:

В 2020 году дуэт Малащука и Химея дебютировал с полнометражным неигровым фильмом “Зарваница” / New Jerusalem на Международном фестивале документального кино о правах человека Docudays UA. На фестивале Kharkiv MeetDocs лента получила Специальную награду жюри с примечанием: “за фиксацию нового мифа и за поиск неуловимого смысла в коллективной ходе за чудом”.

Художники сотрудничали с нидерландской группой художников “Metahaven” и режиссером Филиппом Сотниченко (реж. “Гвоздь”, “Технический перерыв”). Среди их наград:

Гран-при премии МУХи (Молодые Украинские Художники), 2019

Вторая специальная премия PinchukArtPrize за фильм “На кого ты нас покидаешь, отец наш?”, 2018

Главная премия PinchukArtPrize за видеоинсталляцию “Прямая трансляция”.

Мероприятие относится к циклу встреч “Киносереда”. Онлайн-трансляцию на украинском языке ищите на нашей facebook-странице. Синхронный перевод на английский язык — на ютуб-канале.

“Киносереда” – это образовательный проект, основанный в 2016 году общественной организацией “Современное украинское кино” СУК “. Проект направлен на знакомство зрителей и зрительниц со всех уголков Украины и из-за границы с современным украинским кино и его создателями через мастер-классы, кинопоказы, публичные разговоры. “Киносереда” способствует развитию и поддерживает украинских молодых художников, погружаются в киноиндустрию.

Проект реализуется при поддержке Украинского культурного фонда.