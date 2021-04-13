14 квітня у СУК (Сучасного Українського Кіно) День народження. З нагоди свята запрошуємо вас на спеціальний показ перших стрічок 7 режисерів та режисерок організації.

Добірка “Многая літа. Фільми СУК” — це стрічки: Віддалік (реж. Катерина Горностай), Qara | Чорний (реж. Новруз Хікмет), Вага (реж. Юрій Шилов), Син (реж. Філіп Сотниченко), Порятунок (реж. Нікон Романченко), Зупинка (реж. Павло Остріков), Знеболювальне (реж. Валерія Сочивець).

Більше про кожен із фільмів читайте за посиланням.

Загальний хронометраж добірки: 93 хвилини

Мова оригіналів: українська, російська

Субтитри: англійські

Стрічки будуть безкоштовно доступні в онлайн-кінотеатрі Takflix з 10:00 14 квітня по 10:00 15 квітня.

А о 19:00 14 квітня долучайтеся до дискусії, де ми поговоримо із автор(к)ами фільмів добірки про їхні творчі шляхи та українську кіноіндустрію.

Подія відбудеться онлайн у форматі вебінару, де ви матимете змогу поставити свої запитання та поспілкуватися з учасниками/-цями СУК особисто. Аби взяти участь, будь ласка, зареєструйтеся.

Модераторка: Ніна Тараруєва.

Трансляцію дискусії українською шукайте на нашій facebook-сторінці. Синхронний переклад англійською — у ютуб-каналі.

Спеціальний показ “Многая літа. Фільми СУК” організовано з нагоди Дня народження організації “Сучасне Українське Кіно “СУК”” та реалізовано у межах проєкту “Кіносерда”.

ДОВІДКА. “КІНОСЕРЕДА” — це освітній проєкт, заснований у 2016 році громадською організацією “Сучасне українське кіно “СУК”. Проєкт спрямований на знайомство глядачів й глядачок з усіх куточків України та із-за кордону з сучасним українським кіно та його творцями через майстер-класи, кінопокази, публічні розмови. “Кіносереда” сприяє розвитку й підтримує українських молодих митців, що занурюються у кіноіндустрію.

Проєкт реалізовується за підтримки Українського культурного фонду.