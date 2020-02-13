Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

“Кинотеатр “Киев” – это важное и знаковое здание для Киева с собственным духом и историей. И, очевидно, что такие культовые места должны быть ухоженными, в надлежащем состоянии, должны быть полезными для горожан и прибыльными для общества. Бывший арендатор не вложил в содержание здания ни копейки, при этом нещадно эксплуатируя и платя городу всего 47 000 гривен. Поэтому, очевидно, что теперь кинотеатр требует капитального ремонта, над чем мы сейчас и работаем”, – сказал Слончак.

Он отметил, что кинотеатр как памятник архитектуры местного значения требует особенно тщательного подхода и контроля в вопросах ремонта и согласования, что несколько замедляет процесс восстановления работы кинотеатра. Однако, это один из сверхважных этапов, который город тщательно держит на контроле.

В КГГА добавили, что 15 апреля 2019 года победителем открытого конкурс на аренду помещения кинотеатра “Киев”, который относится к коммунальной собственности территориальной общины города Киева, на открытом аукционе стало ООО “Синема-Центр” с предложением в 2 миллиона 119 тысяч грн в месяц без НДС. Таким образом, поступления в бюджет столицы от аренды помещения увеличатся в 45 раз.

Напомним, 7 ноября на площади перед Киевской горгосадминистрацией собрались люди на акцию с требованием возобновить работу кинотеатра “Киев” и расторгнуть договор аренды с новым арендатором ООО “Синема-Центр”.