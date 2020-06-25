Об этом сообщило агентство “Интерфакс-Украина”.

Уточняется, что кинотеатры могут снова заработать уже 2 июля. Такое решение было принято на заседании правительства.

“Проект акта предлагает внести изменения в постановление Кабмина №392 от 20 мая 2020 года. Мы вводим запрет на работу кинотеатров до 1 июля 2020 года, то есть, возможность их работы со 2 июля, но с четкими условиями, наполненностью не более 50%”,- рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.