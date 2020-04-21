"Киновернисаж online" пройдет с 20 апреля по 2 мая при поддержке Украинской киноакадемии и будет транслироваться в прямом эфире в эфире hromadske.

В условиях карантина, направленный на предотвращение распространения коронавируса, коллективные просмотры фильмов в кинотеатре стали полностью невозможными. Церемония награждения победителей Четвертой национальной кинопремии предназначена на 3 мая и также пройдет онлайн.

Карантинные мероприятия сделали невозможными не только просмотры фильмов в кино, но и существенно ограничили работу по популяризации украинского кино, в частности, достижений 2019 года, которые отмечает кинопремия “Золотая Дзига”.

Что такое “Киновернисаж online”?

совместный просмотр фильмов онлайн, чьи создатели номинированы на IV национальную кинопремию “Золотая Дзига”;

встречи с номинантами и обсуждения фильмов в прямом эфире;

возможность задать вопросы об их творчестве украинским актерам / режиссерам / операторам и т.д. прямо в чате.

Что мы предлагаем:

легально посмотреть те из фильмов-номинантов, которые есть на платформах Takflix, Megogo и OLL.tv и приобщиться к обсуждению с их создателями.

Большинство кинокартин-участников проекта произведена при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Модераторами выступят профессиональные кинокритики, киножурналисты, телеведущие и программные координаторы крупнейших украинских кинофестивалей.

Ежедневно из 20 апреля по 2 мая в 20:00 включайте hromadske и присоединяйтесь к обсуждению.

Расписание:

“Вулкан” (реж. Роман Бондарчук) 20 Апреля

“Человек с табуретом” (реж. Ярослав Попов) 21 апреля

“Портрет на фоне гор” (реж. Максим Руденко) 22 апреля

“Панорама” (реж. Юрий Шилов) 23 апреля

“Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго” (реж. Надежда Парфан) 24 апреля

“Домой” (реж. Нариман Алиев) 25 апреля

“Гуцулка Ксения” (реж. Елена Демьяненко) 26 апреля

“Мои мысли тихие” (реж. Антонио Лукич) 27 апреля

“Черный ворон” (реж. Тарас Ткаченко) 28 апреля

“История Зимнего сада” (реж. Семен Мозговой) 29 апреля

“Круты 1918” (реж. Алексей Шапарев) 30 апреля

“Захар Беркут” (реж. Ахтем Сеитаблаев, Джон Винн) 1 мая

Участники творческих встреч пока определяются и будут объявлены накануне прямых включений.

Громким финалом “Киновернисаж” станет онлайн-вечеринка “Кинодрайв” 2 мая.

Организатор Up Ua Studio (www.upua.com.ua)

Партнер трансляции hromadske (hromadske.ua)

При поддержке Украинской киноакадемии (uafilmacademy.org)

Событие на Facebook