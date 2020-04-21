В условиях карантина, направленный на предотвращение распространения коронавируса, коллективные просмотры фильмов в кинотеатре стали полностью невозможными. Церемония награждения победителей Четвертой национальной кинопремии предназначена на 3 мая и также пройдет онлайн.

Карантинные мероприятия сделали невозможными не только просмотры фильмов в кино, но и существенно ограничили работу по популяризации украинского кино, в частности, достижений 2019 года, которые отмечает кинопремия “Золотая Дзига”.

Что такое “Киновернисаж online”?

совместный просмотр фильмов онлайн, чьи создатели номинированы на IV национальную кинопремию “Золотая Дзига”;

встречи с номинантами и обсуждения фильмов в прямом эфире;

возможность задать вопросы об их творчестве украинским актерам / режиссерам / операторам и т.д. прямо в чате.

Что мы предлагаем:

  • легально посмотреть те из фильмов-номинантов, которые есть на платформах Takflix, Megogo и OLL.tv и приобщиться к обсуждению с их создателями.
  • Большинство кинокартин-участников проекта произведена при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.
  • Модераторами выступят профессиональные кинокритики, киножурналисты, телеведущие и программные координаторы крупнейших украинских кинофестивалей.
  • Ежедневно из 20 апреля по 2 мая в 20:00 включайте hromadske и присоединяйтесь к обсуждению.

Расписание:

  • “Вулкан” (реж. Роман Бондарчук) 20 Апреля
  • “Человек с табуретом” (реж. Ярослав Попов) 21 апреля
  • “Портрет на фоне гор” (реж. Максим Руденко) 22 апреля
  • “Панорама” (реж. Юрий Шилов) 23 апреля
  • “Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго” (реж. Надежда Парфан) 24 апреля
  • “Домой” (реж. Нариман Алиев) 25 апреля
  • “Гуцулка Ксения” (реж. Елена Демьяненко) 26 апреля
  • “Мои мысли тихие” (реж. Антонио Лукич) 27 апреля
  • “Черный ворон” (реж. Тарас Ткаченко) 28 апреля
  • “История Зимнего сада” (реж. Семен Мозговой) 29 апреля
  • “Круты 1918” (реж. Алексей Шапарев) 30 апреля
  • “Захар Беркут” (реж. Ахтем Сеитаблаев, Джон Винн) 1 мая

Участники творческих встреч пока определяются и будут объявлены накануне прямых включений.

Громким финалом “Киновернисаж” станет онлайн-вечеринка “Кинодрайв” 2 мая.

Организатор Up Ua Studio (www.upua.com.ua)

Партнер трансляции hromadske (hromadske.ua)

При поддержке Украинской киноакадемии (uafilmacademy.org)

Событие на Facebook