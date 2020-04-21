В условиях карантина, направленный на предотвращение распространения коронавируса, коллективные просмотры фильмов в кинотеатре стали полностью невозможными. Церемония награждения победителей Четвертой национальной кинопремии предназначена на 3 мая и также пройдет онлайн.
Карантинные мероприятия сделали невозможными не только просмотры фильмов в кино, но и существенно ограничили работу по популяризации украинского кино, в частности, достижений 2019 года, которые отмечает кинопремия “Золотая Дзига”.
Что такое “Киновернисаж online”?
совместный просмотр фильмов онлайн, чьи создатели номинированы на IV национальную кинопремию “Золотая Дзига”;
встречи с номинантами и обсуждения фильмов в прямом эфире;
возможность задать вопросы об их творчестве украинским актерам / режиссерам / операторам и т.д. прямо в чате.
Что мы предлагаем:
- легально посмотреть те из фильмов-номинантов, которые есть на платформах Takflix, Megogo и OLL.tv и приобщиться к обсуждению с их создателями.
- Большинство кинокартин-участников проекта произведена при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.
- Модераторами выступят профессиональные кинокритики, киножурналисты, телеведущие и программные координаторы крупнейших украинских кинофестивалей.
- Ежедневно из 20 апреля по 2 мая в 20:00 включайте hromadske и присоединяйтесь к обсуждению.
Расписание:
- “Вулкан” (реж. Роман Бондарчук) 20 Апреля
- “Человек с табуретом” (реж. Ярослав Попов) 21 апреля
- “Портрет на фоне гор” (реж. Максим Руденко) 22 апреля
- “Панорама” (реж. Юрий Шилов) 23 апреля
- “Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго” (реж. Надежда Парфан) 24 апреля
- “Домой” (реж. Нариман Алиев) 25 апреля
- “Гуцулка Ксения” (реж. Елена Демьяненко) 26 апреля
- “Мои мысли тихие” (реж. Антонио Лукич) 27 апреля
- “Черный ворон” (реж. Тарас Ткаченко) 28 апреля
- “История Зимнего сада” (реж. Семен Мозговой) 29 апреля
- “Круты 1918” (реж. Алексей Шапарев) 30 апреля
- “Захар Беркут” (реж. Ахтем Сеитаблаев, Джон Винн) 1 мая
Участники творческих встреч пока определяются и будут объявлены накануне прямых включений.
Громким финалом “Киновернисаж” станет онлайн-вечеринка “Кинодрайв” 2 мая.
Организатор Up Ua Studio (www.upua.com.ua)
Партнер трансляции hromadske (hromadske.ua)
При поддержке Украинской киноакадемии (uafilmacademy.org)
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