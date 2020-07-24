Up Ua Studio при поддержке Госкино и Шевченковской в г.Киеве РГА открывает летний кинотеатр отечественного кино в парке им. Шевченко.

25 июля откроется уникальный для Киева кинотеатр в самом сердце столицы. «Киновернисаж под открытым небом» – это летний кинотеатр возле памятника Т.Г. Шевченко в одноименном парке, где будут показывать украинское кино.

Площадка будет работать ежедневно с 25 июля до 15 сентября. Вход на все показы бесплатный.

Мероприятие проходит при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и нацелен на продвижение и популяризацию украинского кино. Как известно, в марте стационарные кинотеатры закрылись на карантин. С июля после острой фазы карантина кинотеатральный прокат снова работает, но с определенными ограничениями. Эта ситуация ставит украинское кино как отрасль в неблагоприятные условия.

«Киновернисаж» возвращает лучшие фильмы украинского кино последних лет зрителю. В программе – игровое массовое кино, авторские фильмы, которые боролись за призы на фестивалях, фильмы режиссеров-дебютантов, которые признаны творческой победой, детское и документальное кино.

«Для нас важно качественно популяризировать украинское кино, ведь мы и сами снимаем фильмы, – комментирует продюсер проекта и основательница UP UA Studio Полина Герман. – Мы хотим, чтобы украинских актеров и режиссеров легко узнавали, чтобы они стали настоящими звездами, как голливудские. Чтобы зритель любил и смотрел украинское кино. В программе мы предложили как уже известные фильмы, так и те, что почему-то остались без зрительского внимания или были представлены только на кинофестивалях и не получили широкой аудитории. Все показы бесплатные, так это даст возможность многим выбрать себе фильм по душе и просмотреть его на большом экране в нашем кинотеатре».

Фильмом-открытием станет дебютная игровая картина Антонио Лукича «Мои мысли тихие». Это один из самых громких украинских фильмов 2019 года. Картина собрала в прокате более 9 миллионов гривен, получила призы на престижном кинофестивале в Карловых Варах и на Одесском кинофестивале, торжествовала во время присуждения наград украинскими кинематографистами. Во время вручения премии украинских кинокритиков «Киноколо» Ирма Витовская была признана актрисой года, а Антонио Лукич получил приз «Открытие года». А по итогам награждения Украинской киноакадемии «Золотая Дзига» кинолента «Мои мысли тихие» получила сразу 4 приза. Вскоре фильм будет представлен на HBO Europe.

На «Киновернисаже под открытым небом» фильм представит съемочная группа.

Расписание на первую неделю бесплатных показов украинского кино «Киновернисаж под открытым небом»:

Ежедневно в 20:30

25 июля – «Мои мысли тихие», 2019, реж. Антонио Лукич. Фильм представит съемочная группа.

26 июля – «Запрещенный», 2019, реж. Роман Бровко. Фильм представит съемочная группа.

27 июля – «Неприятность на 5 baksiv», 2019, реж. Мирослав Латик.

28 июля – «Когда падают деревья», 2018, реж. Марыся Никитюк.

29 июля – «Фокстер&Макс», 2019, реж. Анатолий Матешко.

30 июля – «Припутни», 2017, реж. Аркадий Непиталюк.

31 июля – «Герой моего времени», 2018, реж. Тоня Ноябрева. Фильм представит съемочная группа.

Организаторы предоставляют киевлянам и гостям столицы приятную возможность смотреть фильмы на большом экране на свежем воздухе в безопасной среде, не подвергаясь опасности во времена пандемии коронавируса.

Проект организован также при содействии Шевченковской райгосадминистрации и КО «Киевзеленстрой».

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