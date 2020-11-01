Сегодня, 1 ноября, на Кипре официально прекратила действовать программа предоставления гражданства в обмен на инвестиции.

Об этом правительство Кипра сообщило 13 октября, сегодня решение вступило в силу.

Программу “золотых паспортов” закрыли на фоне августовского скандала, связанного с расследованием арабского телеканала Al Jazeera. Журналисты выяснили, что гражданство Кипра из-за уязвимости программы могли получить даже осужденные.

Так, сотрудник Al Jazeera выдал себя за гражданина Китая, который якобы имеет судимость за финансовые махинации. Юристы, риелторы и даже спикер парламента Кипра подтвердили журналистам, что гражданство страны может получить даже осужденный – при наличии необходимой суммы.

После этого телеканал обнародовал имена владельцев 2,5 тысяч так называемых “золотых паспортов” (40% – граждане РФ), и сообщил о криминальном происхождении денег многих из этих лиц.

Сначала власти Кипра эти данные отвергли, но в сентябре полиция республики начала расследование. В результате семерых инвесторов лишили гражданства.

В конце 2019 года под давлением Евросоюза Кипр отозвал 26 “золотых паспортов”.