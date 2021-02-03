Об этом сообщает Cyprus Mail.
Согласно принятому решению, страны поделили на три категории – A, B и C. Людям из государств, которые находятся в категориях А и В, необходимо пройти трехдневный карантин. После этого необходимо сдать тест на коронавирус.
Кроме этого, жителям стран с категории В необходимо сдать обязательный тест на коронавирус не позднее 72 часов до прилета на Кипр.
Также правительство ввело обязательное заполнение CyprusFlightPass онлайн независимо от страны, из которой прибывает пассажир.
Отметим, что в категорию А входят Австралия, Новая Зеландия, Сингапур и Таиланд. В категорию B попали Германия, Греция, Финляндия, Исландия, Норвегия, Япония, Китай, Южная Корея и Руанда.
Украина вошла в категорию C. Для стран из этой категории правила въезда не изменились. На Кипр будут пускать только граждан с отрицательным результатом теста на коронавирус и с обязательной 14-дневной самоизоляцией. Самоизоляцию можно прервать, сдав повторный тест на COVID-19.
- Кипр планирует с 1 марта существенно смягчить действующие ограничения на пересечение границы иностранцами и восстановить принятие туристов из всех стран. 56 стран, с которыми Кипр имеет воздушное сообщение, будут обозначены цветами в соответствии с ситуацией с пандемией коронавируса.