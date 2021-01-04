Об этом сообщает агентство Reuters.
Министерство охраны здоровья заявило, что из 19 положительных тестов на COVID-19, зарегистрированных у лиц, прибывших на Кипр из Великобритании в период с 6 по 20 декабря, новый штамм обнаружили у 12 человек.
Кипр сообщил о резком всплеске случаев COVID-19 за последние три недели, причем количество случаев на острове иногда превышает 600 в день. С момента первого появления вспышки на Кипре в начале марта и до 2 января было инфицировано 23 445 человек и 129 человек скончались.
- Ранее стало известно, что ряд стран Европы вводят или рассматривают возможность введения ограничений на сообщение с Великобританией из-за обнаруженного там нового штамма коронавируса COVID-19. Он распространяется быстрее своей предыдущей версии. При этом ученые не считают, что он более смертелен. В недавнем заявлении премьер-министр Британии Борис Джонсон отметил со ссылкой на научных советников, что новый штамм может быть на 70% заразнее прежнего. Пока нет доказательств, что новый штамм будет устойчив к вакцинам.
- Новый штамм коронавируса COVID-19 вызвал неистовую панику среди жителей самой Великобритании. Люди массово бросились в продуктовые магазины и опустошили полки.
- Министерство охраны здоровья Украины рекомендовало украинцам воздержаться от поездок в Великобританию и ряд других стран, где обнаружили новый штамм коронавируса COVID-19.
- После быстрого распространения нового штамма COVID-19 в Великобритании, Европейская комиссия решила ограничить въезд граждан из этой страны.