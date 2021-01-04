Министерство здравоохранения Кипра в воскресенье сообщило, что в стране обнаружено 12 случаев нового штамма коронавируса у людей, недавно приехавших из Великобритании.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Министерство охраны здоровья заявило, что из 19 положительных тестов на COVID-19, зарегистрированных у лиц, прибывших на Кипр из Великобритании в период с 6 по 20 декабря, новый штамм обнаружили у 12 человек.

Кипр сообщил о резком всплеске случаев COVID-19 за последние три недели, причем количество случаев на острове иногда превышает 600 в день. С момента первого появления вспышки на Кипре в начале марта и до 2 января было инфицировано 23 445 человек и 129 человек скончались.