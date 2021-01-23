Кипр планирует с 1 марта существенно смягчить действующие ограничения на пересечение границы иностранцами и восстановить принятие туристов из всех стран.

Об этом сообщает Еkathimerini.

“Это означает, что пассажиры смогут посещать Кипр без карантинных ограничений, если по прибытии у них не будет положительного результата на COVID-19“, – отметил заместитель министра туризма Саввас Пердиос.

Он добавил, что 56 стран, с которыми Кипр имеет воздушное сообщение, будут обозначены цветами в соответствии с ситуацией с пандемией коронавируса.

Пассажирам, прибывающим из стран зеленой категории, не нужно будет проходить тест на COVID-19. Пассажиры, вылетающие из стран оранжевой группы, будут обязаны предоставить отрицательный тест перед посадкой в самолет.

Кроме того, пассажирам, прибывающим из стран красной группы, необходимо будет пройти тестирование перед посадкой (не позднее, чем за 72 часа) и сразу после прибытия.