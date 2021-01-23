Об этом сообщает Еkathimerini.
“Это означает, что пассажиры смогут посещать Кипр без карантинных ограничений, если по прибытии у них не будет положительного результата на COVID-19“, – отметил заместитель министра туризма Саввас Пердиос.
Он добавил, что 56 стран, с которыми Кипр имеет воздушное сообщение, будут обозначены цветами в соответствии с ситуацией с пандемией коронавируса.
Пассажирам, прибывающим из стран зеленой категории, не нужно будет проходить тест на COVID-19. Пассажиры, вылетающие из стран оранжевой группы, будут обязаны предоставить отрицательный тест перед посадкой в самолет.
Кроме того, пассажирам, прибывающим из стран красной группы, необходимо будет пройти тестирование перед посадкой (не позднее, чем за 72 часа) и сразу после прибытия.
- Министерство здравоохранения Кипра сообщило, что в стране обнаружено 12 случаев нового штамма коронавируса у людей, недавно приехавших из Великобритании.