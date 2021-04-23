У п’ятницю, 23 квітня, уряд Кіпру запровадив локдаун. Обмеження діятимуть протягом двох тижнів.

Про це повідомляє видання Cyprus Mail.

Зазначається, що обмеження набувають чинності 26 квітня та діятимуть до 9 травня. Влада пішла на цей крок задля стримування швидкого розповсюдження коронавірусної інфекції.

Нові протиепідемічні заходи передбачають комендантську годину з 21.00 до 5.00, за винятком людей, які їдуть на роботу або до лікаря.

Забороняється робота закладів харчування, окрім замовлень на винос та доставлення.

Усі магазини, які не реалізовують товари першої необхідності та харчові продукти, також припиняють роботу.

Релігійні заклади працюватимуть без присутності вірян, зокрема й на Великдень При цьому вірянам дозволятимуть потрапляти на подвір’я церкви за умови, що вони дотримуються фізичної дистанції та інших медичних протоколів.

Щонайменше 20% держслужбовців повинні працювати дистанційно, за винятком працівників екстрених служб.

На два тижні закриваються тренажерні зали, танцювальні та інші школи. Дозволені персональні тренування на відкритому повітрі за умови присутності не більше двох осіб.

Перукарні та косметологічні кабінети також не працюватимуть.

Крім того, влада заборонила будь-яке індивідуальне навчання та масові заходи за участю неповнолітніх.

Після скасування локдауну діятимуть обов’язкові правила для відвідування громадських місць, йдеться про заклади громадського харчування, спортзали, торгові точки, театри. Люди повинні продемонструвати негативні тести, сертифікат про вакцинацію або підтвердження того, що перехворіли протягом останніх трьох місяців.

“Ми не можемо залишатися байдужими до наростальної кількості інфекцій разом з інтенсивним тиском на систему охорони здоров’я через велику кількість госпіталізацій”, – прокоментував міністр охорони здоров’я Константінос Іоанну.