Covid-19 Украина

обновлено 24.10.2020 в 12:02

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Кипрская церковь признала ПЦУ

Кипрская церковь признала Православную церковь Украины.

Суббота, 24 октября 2020, 12:17

Об этом сообщил пресс-секретарь ПЦУ Евстратий Зоря на своей странице в Facebook.

Так, блаженнейший архиепископ Кипра владыка Хризостом II, возглавляя сегодня Божественную Литургию при рукоположении нового епископа Арсинойського Панкратия, в монастыре Пресвятой Богородицы “Χρυσορροϊιατίσσης” в Пафи, упомянул предстоятеля Автокефальной Православной Церкви Украины, блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины владыку Епифания, фактически признав эту новую Церковь.

Отмечается, что таким образом, Кипрская церковь через своего предстоятеля стала третьей церковью, которая признала ее после Греческой Церкви и Александрийского Патриархата.

“Это чрезвычайное и историческое развитие событий, которое имеет большое значение и – конечно – будет много обсуждаться, возобновляя вопрос об Автокефальной Церкви Украины, которое, казалось, было “усыпленное” из-за сильной проблемы COVID-19″, – добавил Зоря.

Теги: Кіпрська церква, ПЦУ

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