Кипрская церковь признала ПЦУ

Об этом сообщил пресс-секретарь ПЦУ Евстратий Зоря на своей странице в Facebook.

Так, блаженнейший архиепископ Кипра владыка Хризостом II, возглавляя сегодня Божественную Литургию при рукоположении нового епископа Арсинойського Панкратия, в монастыре Пресвятой Богородицы “Χρυσορροϊιατίσσης” в Пафи, упомянул предстоятеля Автокефальной Православной Церкви Украины, блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины владыку Епифания, фактически признав эту новую Церковь.

Отмечается, что таким образом, Кипрская церковь через своего предстоятеля стала третьей церковью, которая признала ее после Греческой Церкви и Александрийского Патриархата.

“Это чрезвычайное и историческое развитие событий, которое имеет большое значение и – конечно – будет много обсуждаться, возобновляя вопрос об Автокефальной Церкви Украины, которое, казалось, было “усыпленное” из-за сильной проблемы COVID-19″, – добавил Зоря.