#Буквы собрали известные факты о новоназначенном главе центробанка.
Факты из биографии
Кириллу Шевченко 47 лет. Он – банкир, который до этого возглавлял один из государственных банков – “Укргазбанк”.
Шевченко родился в России (г. Тула) в 1972 году, закончил среднюю школу в городе Стаханове Луганской области. Начинал трудовую деятельность с работы на шахте в 1987–1989 годах.
В 1994 году Шевченко получил диплом Харьковского государственного экономического университета (квалификация экономист), после чего пошел работать в банковский сектор.
С 1994 года он работал в различных банковских учреждениях: в “Украинском кредитном банке”, банках “Аваль” и “Финансы и кредит”.
С 2006 по 2009 год Шевченко был председателем правления Государственного ипотечного учреждения (сфера деятельности учреждения – рефинансирование ипотечных кредиторов).
В 2009 году Шевченко стал штатным советником премьер-министра Украины (эту должность в то время занимала Юлия Тимошенко).
Позже он был первым заместителем председателя правления “Укргазбанка” и возглавлял правление нескольких других финансовых учреждений, работал советником в “Ощадбанке”.
С декабря 2014 года Шевченко стал исполняющим обязанности председателя правления “Укргазбанка”, который он окончательно возглавил в мае 2015 года (по результатам открытого конкурса).
Шевченко – член совета Независимой Ассоциации Банков Украины.
Также известно, что он женат и воспитывает дочь.
Декларация
Сегодня в реестре появилась декларация о доходах Кирилла Шевченко за 2019 год.
Новый глава Нацбанка, в частности, задекларировал квартиру в Киеве 304,60 кв. м и два машиноместа (все это – в совместной собственности с женой).
Также в собственности супруги Шевченко есть земельный участок площадью 1200 кв. м в поселке Приморский (возле Феодосии в незаконно аннексированном Крыму).
В безвозмездном пользовании у семьи Шевченко есть земельные участки площадью 308 кв. м. и 2500 кв. м в Киевской области, “домовладение” площадью 280,20 кв. м в столице.
Шевченко внес в декларацию телевизор марки Loewe.
Также в собственности семьи главы НБУ есть автомобиль Peugeot Partner 2016 года выпуска.
Кроме того, в декларации указаны автомобили Mercedes-Benz G 500 (2012 года), Land Rover Range Rover (2013 года) (по этим транспортным средствам указано, что они находятся “на ответственном хранении с правом пользования”).
Во время работы в “Укргазбанке” Шевченко получил 14 млн 593 тыс. 792 грн зарплаты. Кроме того, от отчуждения недвижимого имущества он получил доход в размере 13 млн 316 тыс. 940 гривен, а также 426 тыс. 458 грн процентов (в “Укргазбанке”).
- Сегодня Верховная Рада назначила Кирилла Шевченко новым главой Национального банка Украины.
- Кирилл Шевченко озвучил ключевые планы на этом посту. Он заверил, что поддерживает политику НБУ, “направленную на обеспечение макроэкономической, макрофинансовой стабильности банковской системы”.