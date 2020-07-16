#Буквы собрали известные факты о новоназначенном главе центробанка.

Факты из биографии

Кириллу Шевченко 47 лет. Он – банкир, который до этого возглавлял один из государственных банков – “Укргазбанк”.

Шевченко родился в России (г. Тула) в 1972 году, закончил среднюю школу в городе Стаханове Луганской области. Начинал трудовую деятельность с работы на шахте в 1987–1989 годах.

В 1994 году Шевченко получил диплом Харьковского государственного экономического университета (квалификация экономист), после чего пошел работать в банковский сектор.

С 1994 года он работал в различных банковских учреждениях: в “Украинском кредитном банке”, банках “Аваль” и “Финансы и кредит”.

С 2006 по 2009 год Шевченко был председателем правления Государственного ипотечного учреждения (сфера деятельности учреждения – рефинансирование ипотечных кредиторов).

В 2009 году Шевченко стал штатным советником премьер-министра Украины (эту должность в то время занимала Юлия Тимошенко).

Позже он был первым заместителем председателя правления “Укргазбанка” и возглавлял правление нескольких других финансовых учреждений, работал советником в “Ощадбанке”.

С декабря 2014 года Шевченко стал исполняющим обязанности председателя правления “Укргазбанка”, который он окончательно возглавил в мае 2015 года (по результатам открытого конкурса).

Шевченко – член совета Независимой Ассоциации Банков Украины.

Также известно, что он женат и воспитывает дочь.

Декларация

Сегодня в реестре появилась декларация о доходах Кирилла Шевченко за 2019 год.

Новый глава Нацбанка, в частности, задекларировал квартиру в Киеве 304,60 кв. м и два машиноместа (все это – в совместной собственности с женой).

Также в собственности супруги Шевченко есть земельный участок площадью 1200 кв. м в поселке Приморский (возле Феодосии в незаконно аннексированном Крыму).

В безвозмездном пользовании у семьи Шевченко есть земельные участки площадью 308 кв. м. и 2500 кв. м в Киевской области, “домовладение” площадью 280,20 кв. м в столице.

Шевченко внес в декларацию телевизор марки Loewe.

Также в собственности семьи главы НБУ есть автомобиль Peugeot Partner 2016 года выпуска.

Кроме того, в декларации указаны автомобили Mercedes-Benz G 500 (2012 года), Land Rover Range Rover (2013 года) (по этим транспортным средствам указано, что они находятся “на ответственном хранении с правом пользования”).

Во время работы в “Укргазбанке” Шевченко получил 14 млн 593 тыс. 792 грн зарплаты. Кроме того, от отчуждения недвижимого имущества он получил доход в размере 13 млн 316 тыс. 940 гривен, а также 426 тыс. 458 грн процентов (в “Укргазбанке”).