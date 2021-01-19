Российскому эстрадному певцу Филиппу Киркорову запретили въезд в Литву сроком на пять лет из-за оправдания оккупации Крыма.

Об этом проинформировали в министерстве внутренних дел Литвы.

Миграционная служба по запросу литовского МИД внесла певца в список нежелательных в Литве лиц сроком на пять лет.

Запрет на въезд в Литву для Киркорова вступает в силу с 19 января.

“Исполнителей, которые публично оправдывают оккупацию Крыма, не следует терпеть ни в одном демократическом государстве. У нас однозначная позиция относительно таких деятелей, поэтому не возникло никаких сомнений по поводу включения Киркорова в список нежелательных в Литве лиц”, – подчеркнула глава МВД Агне Билотайте.

Стоит отметить, что накануне министерство иностранных дел Литвы предложило не впускать гражданина России и Болгарии Филиппа Киркорова в страну и внести его в “черный список” невъездных (национальный список иностранцев, которым запрещен въезд).

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис отметил, что этот исполнитель своими многократными посещениями Крыма “сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации”.

“Мы системно будем оценивать всех деятелей, которых Россия стремится использовать для пропаганды своей внешней политики и оказания влияния на жителей Литвы”, – подчеркнул глава МИД.