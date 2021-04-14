Covid-19 Украина

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Кислиця заявив, що Україна зацікавлена, аби США контактували з Росією

Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй (ООН) Сергій Кислиця вважає, що для України дуже важливим є те, що президент США Джо Байден у розмові з президентом РФ Володимиром Путіним 13 квітня довів позицію Києва по ескалації на Донбасі й провокацій Росії біля кордонів нашої країни.

Среда, 14 апреля 2021, 12:34

Про це він сказав в коментарі кореспонденту видання “Укрінформ” у Нью-Йорку.

“Україна зацікавлена, аби США контактували з Росією, інакше ситуація була б тупикова”, – сказав дипломат.

Кислиця вважає, що, Байден нині не готовий вести розмову про відвідання Москви чи приймати у Вашингтоні Путіна. Тому вирішено запропонувати Москві провести зустріч на “нейтральній території”.

На його думку, це може бути зустріч на полях якогось міжнародного заходу або й у двосторонньому форматі.

“У будь-якому разі, аби така зустріч відбулася, їй передуватиме тривала підготовка з її змістовного наповнення. Не думаю, що Вашингтону цікаві експромти. Нинішня ситуація розглядається як загроза регіональній безпеці, тобто така, що несе загрозу всьому Чорноморському регіону та Європі”, – каже Кислиця.

Дипломат наголосив, що розгляду ситуації в ООН “логічно передує застосування можливостей регіональних організацій”. Зокрема, нині на рівні ОБСЄ залучено Віденський документ, відповідно до якого країна, що його підписала, може зажадати від іншого підписанта пояснення в разі переміщення військ або інших дій, пов’язаних з військовою активністю.

Також він нагадав, що у 2014 році Москва таку вимогу проігнорувала.

Кислиця підкреслив, що Київ постійно координує дії закордонних дипломатичних установ щодо посилення військової активності Росії уздовж кордону з Україною. Україна, відзначив він, підтримує тісний контакт зі США та європейськими членами Ради Безпеки ООН.

Що відбувається на кордоні України та РФ?

1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, зокрема до просування своїх військ углиб території України.

Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях були розташовані 28 батальйонних тактичних груп противника. Йдеться, зокрема, про Брянську, Воронезьку, Ростовську області РФ, а також про територію незаконно окупованого українського Криму.

При цьому збройні сили РФ здійснюють поступове нарощування військ поблизу державного кордону України – на півночі, на сході та на півдні.

Міжнародна група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) встановила, що Росія розгорнула великий польовий військовий табір біля кордону з Україною.

  • Нагадаємо, на тлі загострення обстановки на фронті та поблизу кордону України президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.
  • Через стягування озброєння Росії до кордону України та ескалації конфлікту на Донбасі Європейське командування збройних сил Сполучених Штатів Америки (EUCOM) привело в максимальну боєготовність армію.
Теги: Владимир Путин, Джо Байден, загострення, кордони, Россия, Сергій Кислиця, США

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