Кислиця заявив, що Україна зацікавлена, аби США контактували з Росією

Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй (ООН) Сергій Кислиця вважає, що для України дуже важливим є те, що президент США Джо Байден у розмові з президентом РФ Володимиром Путіним 13 квітня довів позицію Києва по ескалації на Донбасі й провокацій Росії біля кордонів нашої країни.

Про це він сказав в коментарі кореспонденту видання “Укрінформ” у Нью-Йорку.

“Україна зацікавлена, аби США контактували з Росією, інакше ситуація була б тупикова”, – сказав дипломат.

Кислиця вважає, що, Байден нині не готовий вести розмову про відвідання Москви чи приймати у Вашингтоні Путіна. Тому вирішено запропонувати Москві провести зустріч на “нейтральній території”.

На його думку, це може бути зустріч на полях якогось міжнародного заходу або й у двосторонньому форматі.

“У будь-якому разі, аби така зустріч відбулася, їй передуватиме тривала підготовка з її змістовного наповнення. Не думаю, що Вашингтону цікаві експромти. Нинішня ситуація розглядається як загроза регіональній безпеці, тобто така, що несе загрозу всьому Чорноморському регіону та Європі”, – каже Кислиця.

Дипломат наголосив, що розгляду ситуації в ООН “логічно передує застосування можливостей регіональних організацій”. Зокрема, нині на рівні ОБСЄ залучено Віденський документ, відповідно до якого країна, що його підписала, може зажадати від іншого підписанта пояснення в разі переміщення військ або інших дій, пов’язаних з військовою активністю.

Також він нагадав, що у 2014 році Москва таку вимогу проігнорувала.

Кислиця підкреслив, що Київ постійно координує дії закордонних дипломатичних установ щодо посилення військової активності Росії уздовж кордону з Україною. Україна, відзначив він, підтримує тісний контакт зі США та європейськими членами Ради Безпеки ООН.