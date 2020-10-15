Об этом говорится в сообщении на сайте Харьковской облгосадминистрации.

Про новый алгоритм оказания помощи больным рассказал заместитель главы ХОГА Тарас Пастух.

По его словам, сейчас для борьбы с распространением COVID-19 в области не хватает медработников. Новый алгоритм предусматривает создание определенного мобильного парка оборудования.

“… тех самых кислородных концентраторов для того, чтобы поддержать семейное звено медицины, чтобы врачи первичного звена могли качественно оказывать помощь на дому, создавая мобильные бригады. Эти бригады будут выезжать к больным, возможно, ставить те же капельницы, обеспечивать больных 3 4-5 дней кислородными концентраторами. Соответственно, таким образом, мы сможем большему количеству людей оказать качественную помощь на начальной стадии заболевания. Если человеку на начальной стадии дать возможность подышать кислородным концентратором, у него тогда будет больше шансов не стать тяжелым больным и не потребуется помощи в палате интенсивной терапии”, – сказал Тарас Пастух.

Именно такой алгоритм в борьбе с болезнью ХОГА будет предлагать утвердить Национальной службе здоровья Украины и Министерству здравоохранения.