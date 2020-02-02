Гражданин Китая рассказал об условиях в больнице в Забайкальском крае, куда его вместе с дочерью поместили с подозрением на коронавирус. По словам мужчины, условия в медучреждении недостаточно хорошие, а результаты анализов долго не выдают.

Его письмо и видеозапись из больницы опубликовало российское информагентство “Чита.Ру”.

Он рассказал, что находится в изолированной палате, у него кашель, а у дочери температура и понос.

“Из китайских новостей я понял, что это очень опасно, но условий в больнице, в которой мы находимся, недостаточно для нашей реабилитации”, — пожаловался он.

Мужчина отметил, что китайские медики “круглосуточно не отходят от пациента”, а в Чите под конец рабочей недели многих врачей нет на месте. Он опасается, что, если его ребенку понадобится экстренная помощь, врачи могут не оказать ее своевременно.

Также житель Китая сообщил, что у него и у его двухлетней дочери шесть раз брали кровь на анализы, но результаты не говорили.

“У меня на руках маленький ребенок, у нее вся ручка уже в следах от укола, разве можно у маленького ребенка брать столько раз кровь, без результатов анализа?” — возмущен отец.

Мужчина также рассказал, что уехал с семьей отдыхать в Китай, об эпидемии, вызванной коронавирусом, он не знал.

“Если я действительно заражен, я хочу перед всеми извиниться, мне, возможно, не следовало никуда ехать”, — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Канаде двое человек, которые заразились китайским коронавирусом, выписали из больницы в Торонто.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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